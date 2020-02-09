Коутиньо будет доступен для трансфера за 77 млн. фунтов

По окончании сезона "Барселона" будет готова продать полузащитника Филиппе Коутиньо по сниженной до 77 миллионов фунтов цене.

Когда в январе 2018 Коутиньо со скандалом вырвался из "Ливерпуля", мечты Филиппе заиграть в "Барселоне" разбились о суровую реальность.



Коутиньо не оправдал ожиданий болельщиков и руководства каталонского клуба, став жертвой своего огромного ценника, и на этот сезон был сослан в аренду в "Баварию".



Как утверждает Daily Express, клуб Бундеслиги обладает правом приоритетного выкупа Коутиньо по заранее оговоренной цене в 102 млн. фунтов, однако и в Мюнхене, и в Барселоне понимают, что таких денег за Филиппе, учитывая его игру, никто не выложит.



Поэтому на "Ноу Камп" готовы отпустить 27-летнего игрока сборной Бразилии всего за 77 млн. фунтов — почти вдвое дешевле той цены, за которую сама "Барса" приобрела Коутиньо у "Ливерпуля".



Эта цена выглядит уже гораздо более привлекательно и может заинтересовать целый ряд клубов, включая "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", которому вернуть Филиппе недавно посоветовал Стив Макманаман.