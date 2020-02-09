Коутиньо будет доступен для трансфера за 77 млн. фунтов

Филиппе Коутиньо По окончании сезона "Барселона" будет готова продать полузащитника Филиппе Коутиньо по сниженной до 77 миллионов фунтов цене.

Когда в январе 2018 Коутиньо со скандалом вырвался из "Ливерпуля", мечты Филиппе заиграть в "Барселоне" разбились о суровую реальность.

Коутиньо не оправдал ожиданий болельщиков и руководства каталонского клуба, став жертвой своего огромного ценника, и на этот сезон был сослан в аренду в "Баварию".

Как утверждает Daily Express, клуб Бундеслиги обладает правом приоритетного выкупа Коутиньо по заранее оговоренной цене в 102 млн. фунтов, однако и в Мюнхене, и в Барселоне понимают, что таких денег за Филиппе, учитывая его игру, никто не выложит.

Поэтому на "Ноу Камп" готовы отпустить 27-летнего игрока сборной Бразилии всего за 77 млн. фунтов — почти вдвое дешевле той цены, за которую сама "Барса" приобрела Коутиньо у "Ливерпуля".

Эта цена выглядит уже гораздо более привлекательно и может заинтересовать целый ряд клубов, включая "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", которому вернуть Филиппе недавно посоветовал Стив Макманаман.


Метки Барселона, Коутиньо, слухи

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2020 23:00

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  1. lovrentiy 10.02.2020 00:12 # lovrentiy
    Можно вернуть, тем более Лаллана, Шакири уходят.

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  2. beatles-red 09.02.2020 23:43 # beatles-red
    Пусть выкупает свой контракт и возвращается

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  3. thierryhenry14 09.02.2020 23:29 # thierryhenry14
    Сейчас эта цена выглядит как завышенная

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  4. serj14 09.02.2020 23:10 # serj14
    В МЮ. Для этого кадра лучше варианта не найти, будет там снова без трофеев сидеть, как в ЛФК.

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