Бент советует "Сити" и "Ливерпулю" подумать о покупке Погба

Поль Погба Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент посоветовал "Манчестер Сити" и "Ливерпулю" подумать о покупке полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Согласно слухам, Погба твердо настроен покинуть "Олд Траффорд" грядущим летом, а "красные дьяволы" готовы продать Поля по правильной цене.

Бент ожидает, что Погба станет желанной целью для многих топ-клубов, и не удивится, если чемпион Мира в составе сборной Франции останется в Премьер-Лиге.

"Порой его становится немного жалко. Его делают козлом отпущения абсолютно за все в "Манчестер Юнайтед".

"Даже когда он не играет, люди обвиняют его в чем-то и постоянно говорят о нем".

"Я не думаю, что связанный с медиа аспект помогает ему. Когда он говорит, что болен, а затем он танцует на свадьбе брата, люди, очевидно, делают неправильные выводы".

"Когда вы говорите, что "Манчестер Юнайтед" может его продать, я думаю, будет куча клубов, желающих его заполучить".

"Я знаю, что они могут понести убытки, продав его, но мне кажется, он может отправиться почти куда угодно — в том числе в определенные команды Премьер-Лиги".

"Когда становится доступен игрок вроде Поля Погба, которому, не забывайте, только 26, на него будет много претендентов".

"Меня не удивит, если насчет него обратится "Манчестер Сити". Я также могу представить, что он отправится в "Ливерпуль". Когда он в своей лучшей форме, он может выступать за большинство команд мира", — сообщил Бент talkSPORT.


Метки Бент, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2020 22:00

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Последние комментарии:




  1. denk 09.02.2020 23:35 # denk
    В Юве всю черновую работу делали за него, в МЮ нет чистого опорника или двух чтобы прикрывать его. Слабо верится что он будет отрабатывать как дебрейне, с красным ебалом под конец матча.

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  2. pavlix76 09.02.2020 23:35 # pavlix76
    В Ливере важна атмосфера, у Клоппа и так проблемы с дуэтом Мане - Салах.

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  3. zairon 09.02.2020 22:49 # zairon
    Бент - дибил

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  4. ezh28 09.02.2020 22:31 # ezh28
    Это кто????

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  5. vukhin2019 09.02.2020 22:26 # vukhin2019
    М. Ю. лишь бы избавится от него и передавать проблемы конкурентам.

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  6. brown-ale 09.02.2020 22:16 # brown-ale
    Я даже не сомневаюсь, что он бы заиграл у Клоппа.

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  7. lovrentiy 09.02.2020 22:13 # lovrentiy
    Клоппу уж точно не нужен этот пешкодрап.

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  8. liverpool-95 09.02.2020 22:05 # liverpool-95
    В Ливерпуль ?)))) вы шутите ? Ахахахахаха за 10 рублей не нужен )))

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