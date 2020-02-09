Бент советует "Сити" и "Ливерпулю" подумать о покупке Погба
Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент посоветовал "Манчестер Сити" и "Ливерпулю" подумать о покупке полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Согласно слухам, Погба твердо настроен покинуть "Олд Траффорд" грядущим летом, а "красные дьяволы" готовы продать Поля по правильной цене.
Бент ожидает, что Погба станет желанной целью для многих топ-клубов, и не удивится, если чемпион Мира в составе сборной Франции останется в Премьер-Лиге.
"Порой его становится немного жалко. Его делают козлом отпущения абсолютно за все в "Манчестер Юнайтед".
"Даже когда он не играет, люди обвиняют его в чем-то и постоянно говорят о нем".
"Я не думаю, что связанный с медиа аспект помогает ему. Когда он говорит, что болен, а затем он танцует на свадьбе брата, люди, очевидно, делают неправильные выводы".
"Когда вы говорите, что "Манчестер Юнайтед" может его продать, я думаю, будет куча клубов, желающих его заполучить".
"Я знаю, что они могут понести убытки, продав его, но мне кажется, он может отправиться почти куда угодно — в том числе в определенные команды Премьер-Лиги".
"Когда становится доступен игрок вроде Поля Погба, которому, не забывайте, только 26, на него будет много претендентов".
"Меня не удивит, если насчет него обратится "Манчестер Сити". Я также могу представить, что он отправится в "Ливерпуль". Когда он в своей лучшей форме, он может выступать за большинство команд мира", — сообщил Бент talkSPORT.
09.02.2020 22:00
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Последние комментарии:
В Юве всю черновую работу делали за него, в МЮ нет чистого опорника или двух чтобы прикрывать его. Слабо верится что он будет отрабатывать как дебрейне, с красным ебалом под конец матча.
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В Ливере важна атмосфера, у Клоппа и так проблемы с дуэтом Мане - Салах.
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Бент - дибил
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Это кто????
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М. Ю. лишь бы избавится от него и передавать проблемы конкурентам.
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Я даже не сомневаюсь, что он бы заиграл у Клоппа.
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Клоппу уж точно не нужен этот пешкодрап.
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В Ливерпуль ?)))) вы шутите ? Ахахахахаха за 10 рублей не нужен )))
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