Бент советует "Сити" и "Ливерпулю" подумать о покупке Погба

Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент посоветовал "Манчестер Сити" и "Ливерпулю" подумать о покупке полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Согласно слухам, Погба твердо настроен покинуть "Олд Траффорд" грядущим летом, а "красные дьяволы" готовы продать Поля по правильной цене.



Бент ожидает, что Погба станет желанной целью для многих топ-клубов, и не удивится, если чемпион Мира в составе сборной Франции останется в Премьер-Лиге.



"Порой его становится немного жалко. Его делают козлом отпущения абсолютно за все в "Манчестер Юнайтед".



"Даже когда он не играет, люди обвиняют его в чем-то и постоянно говорят о нем".



"Я не думаю, что связанный с медиа аспект помогает ему. Когда он говорит, что болен, а затем он танцует на свадьбе брата, люди, очевидно, делают неправильные выводы".



"Когда вы говорите, что "Манчестер Юнайтед" может его продать, я думаю, будет куча клубов, желающих его заполучить".



"Я знаю, что они могут понести убытки, продав его, но мне кажется, он может отправиться почти куда угодно — в том числе в определенные команды Премьер-Лиги".



"Когда становится доступен игрок вроде Поля Погба, которому, не забывайте, только 26, на него будет много претендентов".



"Меня не удивит, если насчет него обратится "Манчестер Сити". Я также могу представить, что он отправится в "Ливерпуль". Когда он в своей лучшей форме, он может выступать за большинство команд мира", — сообщил Бент talkSPORT.