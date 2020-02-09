Гвардиола планирует потратиться летом

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намекнул, что планирует потратиться на укрепление состава своей команды грядущим летом.

Несмотря на 22 очка отставания от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля", "горожане" воздержались от покупок в январе. Однако Гвардиола видит потребность в усилении и будет готов обратиться на трансферный рынок, когда сезон закончится.



"У меня есть кое-какие идеи, но я не готов об этом думать, пока сезон все еще продолжается. Мы должны будем что-нибудь предпринять, потому что Давид Сильва уходит. Нам требуется усиление на некоторых позициях, но я не знаю, в каком количестве, потому что на трансферном рынке всегда сложно, а впереди еще два или три месяца".



"Многое может произойти за это время — достаточно взглянуть на Венсана Компани в прошлом сезоне. На протяжении большей части сезона он почти не играл из-за травм, а в заключительные пару месяцев он выглядел лучшим защитником в мире, поэтому всякое может случиться".



"Мы еще за многое можем побороться, пуская даже наше отставание в лиге слишком велико. Через несколько недель нам играть в финале (Кубка Лиги), у нас есть Кубок Англии, мы стремимся обеспечить себе второе место для выхода в Лигу Чемпионов на будущий сезон, а также впереди у нас два больших матча против "Реала", — цитирует Гвардиолу The Guardian.