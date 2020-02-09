Силва уверен, что Фернандеш будет успешен в МЮ

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва уверен, что его партнер по сборной Португалии Бруну Фернандеш будет успешен в "Манчестер Юнайтед".

В прошлом месяце "Юнайтед" приобрел Фернандеша у "Спортинга" по сделке стоимостью 67 миллионов фунтов. Силва уверен, что Бруну справится с адаптацией и затем будет демонстрировать свои лучшие качества.



"Думаю, он адаптируется к Премьер-Лиге — он уже поиграл в Италии, когда был моложе, и это не первый его зарубежный опыт".



"Я рад за него, я рад, что он выступает за один из крупнейших клубов в мире, и я думаю, он будет великолепен в "Манчестер Юнайтед".



"Лучшая вещь в Бруну — это его настрой и то, как он выкладывается на 100 процентов ради команды в каждом матче".



"Ему все равно, против кого он играет. Его настрой и характер — это лучшие качества в нем".



"Впервые я сыграл вместе с Бруну, когда нам было по 18 лет. То был первый матч за юношескую сборную Португалии U-19 для нас обоих".



"Затем мы вместе выступали за команду U-21, за взрослую сборную, а теперь мы оба в Манчестере, и это замечательно. Мы соперники, но это хорошо, что он здесь".



"Переезд — это всегда сложно. Ты должен адаптироваться к стилю игры своей новой команды, к своим партнерам по команде, к требованиям тренера, иногда — к новым схемам".



"Поэтому ему, возможно, потребуется несколько месяцев, но я думаю, это хорошо, что он здесь, и он станет замечательным приобретением для "Манчестер Юнайтед" — но, надеюсь, не против "Манчестер Сити", — цитирует Силву Daily Mirror.