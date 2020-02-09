Кака считает Фирмино одним из двух лучших нападающих в мире
Легенда бразильского футбола Кака назвал своего соотечественника Роберто Фирмино из "Ливерпуля" одним из двух лучших нападающих в мире, наряду с Луисом Суаресом из "Барселоны".
В этом сезоне "красным" нет равных в Премьер-Лиге — преимущество команды Юргена Клоппа над ближайшем преследователем выражается 22 очка.
На первых ролях в "Ливерпуле" находятся бразильские игроки, что очень радует Кака, обладателя "Золотого мяча" 2007 года.
"Алиссон — лучший голкипер в мире прямо сейчас, Фабиньо — один из лучших полузащитников, а Фирмино и Суарес — лучшие нападающие в мире".
"Фирмино понимает свое положение на поле и умеючи меняет свою позицию. Он не остается в штрафной все время, он отходит и получает мяч, участвуя в комбинационной игре".
"Для меня как для бразильца очень приятно видеть, что они добились такого огромного успеха в Премьер-Лиге", — сообщил Кака Sky Sports.
09.02.2020 19:00
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Последние комментарии:
ВЛАСТЕЛИН!
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Эх, Суареса бы вернуть.
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Да уж, судя по заголовку второй нападающий он сам.
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а кепа один из трех вратарей
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Ну, если в мире всего двое, то он один из них, ага
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остальные от коронавируса умерли.
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Кака куйни не скажет
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