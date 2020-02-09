Кака считает Фирмино одним из двух лучших нападающих в мире

Роберто Фирмино Легенда бразильского футбола Кака назвал своего соотечественника Роберто Фирмино из "Ливерпуля" одним из двух лучших нападающих в мире, наряду с Луисом Суаресом из "Барселоны".

В этом сезоне "красным" нет равных в Премьер-Лиге — преимущество команды Юргена Клоппа над ближайшем преследователем выражается 22 очка.

На первых ролях в "Ливерпуле" находятся бразильские игроки, что очень радует Кака, обладателя "Золотого мяча" 2007 года.

"Алиссон — лучший голкипер в мире прямо сейчас, Фабиньо — один из лучших полузащитников, а Фирмино и Суарес — лучшие нападающие в мире".

"Фирмино понимает свое положение на поле и умеючи меняет свою позицию. Он не остается в штрафной все время, он отходит и получает мяч, участвуя в комбинационной игре".

"Для меня как для бразильца очень приятно видеть, что они добились такого огромного успеха в Премьер-Лиге", — сообщил Кака Sky Sports.


Метки Кака, Ливерпуль, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2020 19:00

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  1. apl-nash 09.02.2020 20:56 # apl-nash
    ВЛАСТЕЛИН!

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  2. lovrentiy 09.02.2020 20:00 # lovrentiy
    Эх, Суареса бы вернуть.

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  3. keshakesha 09.02.2020 19:11 # keshakesha
    Да уж, судя по заголовку второй нападающий он сам.

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  4. wengerrrro 09.02.2020 19:07 # wengerrrro
    а кепа один из трех вратарей

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  5. mancunia-planet 09.02.2020 19:05 # mancunia-planet
    Ну, если в мире всего двое, то он один из них, ага

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  6. alexomck 09.02.2020 19:05 # alexomck
    остальные от коронавируса умерли.

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  7. electric 09.02.2020 19:01 # electric
    Кака куйни не скажет

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