Кака считает Фирмино одним из двух лучших нападающих в мире

Легенда бразильского футбола Кака назвал своего соотечественника Роберто Фирмино из "Ливерпуля" одним из двух лучших нападающих в мире, наряду с Луисом Суаресом из "Барселоны".

В этом сезоне "красным" нет равных в Премьер-Лиге — преимущество команды Юргена Клоппа над ближайшем преследователем выражается 22 очка.



На первых ролях в "Ливерпуле" находятся бразильские игроки, что очень радует Кака, обладателя "Золотого мяча" 2007 года.



"Алиссон — лучший голкипер в мире прямо сейчас, Фабиньо — один из лучших полузащитников, а Фирмино и Суарес — лучшие нападающие в мире".



"Фирмино понимает свое положение на поле и умеючи меняет свою позицию. Он не остается в штрафной все время, он отходит и получает мяч, участвуя в комбинационной игре".



"Для меня как для бразильца очень приятно видеть, что они добились такого огромного успеха в Премьер-Лиге", — сообщил Кака Sky Sports.