"Юнайтед" узнал цену за Кулибали

"Манчестер Юнайтед" придется выложить 127 миллионов фунтов, чтобы заполучить защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

Лишь на днях пресса сообщала, что "Юнайтед" является фаворитом в борьба за Кулибали, который перестал чувствовать счастливым в Неаполе и готов к смене клуба грядущим летом.



А сейчас Corriere dello Sport и Corriere del Mezzogiorno в один голос называют сумму, с которой "красным дьяволам" придется расстаться, чтобы заполучить 28-летнего игрока сборной Сенегала — 127 млн. фунтов, что прописаны в контракте Калиду в качестве отступных.



Возможно, "Наполи" согласится и на меньшую сумму, но для этого неаполитанская команда должна остаться без путевки в Лигу Чемпионов или Лигу Европы на будущий сезон.



Также утверждается, что в борьбе за Калиду "дьяволы" могут столкнуться с конкуренцией со стороны ПСЖ, чем директор Леонардо уже установил контакт с агентом защитника и выразил готовность предложить контракт с зарплатой в 10.2 млн. фунтов в год.