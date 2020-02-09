Гвардиола не хочет, чтобы игроки переходили в "Сити" только из-за него

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не собирается подписывать новый контракт только для того, чтобы привлечь игроков на "Этихад".

После окончания этого сезона у Гвардиолы останется лишь 12 месяцев по действующему контракту. "Сити" давно пытается продлить сотрудничество с каталонским специалистом, однако тот не хочет спешить.



Сомнения Гвардиолы могут стать помехой для "горожан" во время летнего трансферного окна, однако Хосеп не хочет, чтобы его персона была определяющим фактором для потенциальных новичков.



"Я не знаю, переходили ли сюда игроки только из-за меня. Но я могу сказать, что контактировал с игроками, которые отказывались перейти сюда, зная, что я буду здесь".



"Это достаточно большой и достаточно хороший клуб, чтобы привлекать игроков, которые хотят играть так, как мы играем. Возможно, они смотрят телевизор, следят за нами или играли против нас".



"Уверен, они по-прежнему будут хотеть перейти сюда по экономическим соображениям — или потому, что они хотят играть за "Сити". "Сити" — это не такой уж плохой вариант для игроков".



"Я не являюсь причиной, почему игроки переходят сюда. Этот клуб достаточно хорош, и нам нужны игроки, которые верят, что могут нам помочь".



"Мы хотим поддерживать свой уровень, продемонстрированный в предыдущих сезонах, поэтому клуб должен уметь уговаривать игроков и агентов", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.