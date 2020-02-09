Матч между "Сити" и "Вест Хэмом" отложен из-за непогоды

Фанат Манчестер Сити Воскресный матч Премьер-Лиги между "Манчестер Сити" и "Вест Хэмом" был отложен из-за плохой погоды.

Прямо сейчас на Туманном Альбионе бушует шторм Сиара. Шквалистый ветер и проливной дождь стали причиной отмены целого ряда спортивных мероприятий по всей стране.

Запланированный на воскресенье матч Премьер-Лиги между "горожанами" и "молотобойцами" тоже не стал исключением.

Как гласит официальное заявление "Сити", после совещания представителей двух клубов было решено, что в интересах болельщиков и персонала будет лучше не играть сегодня в футбол.

Новая дата проведения матча будет определена позже.


Метки Вест Хэм, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2020 16:00

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  1. sexan 09.02.2020 18:02 # sexan
    Этот ебаный ураган мне забор завалил.(((

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  2. scholes22 09.02.2020 17:20 # scholes22
    КОРОЛИ на Троне!!!
    лузерпуль на страпоне!!!

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  3. beguard 09.02.2020 16:54 # beguard
    Если делаете ставки -> infostavka.ru

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  4. beatles-red 09.02.2020 16:18 # beatles-red
    Им пох на февральский перерыв?

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  5. manutd-20champ 09.02.2020 16:03 # manutd-20champ
    а в Шеффилде тоже шторм?

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  6. jurgenklopp1892 09.02.2020 16:03 # jurgenklopp1892
    Эххх..такое зрелище было бы.

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