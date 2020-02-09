Матч между "Сити" и "Вест Хэмом" отложен из-за непогоды
Воскресный матч Премьер-Лиги между "Манчестер Сити" и "Вест Хэмом" был отложен из-за плохой погоды.
Прямо сейчас на Туманном Альбионе бушует шторм Сиара. Шквалистый ветер и проливной дождь стали причиной отмены целого ряда спортивных мероприятий по всей стране.
Запланированный на воскресенье матч Премьер-Лиги между "горожанами" и "молотобойцами" тоже не стал исключением.
Как гласит официальное заявление "Сити", после совещания представителей двух клубов было решено, что в интересах болельщиков и персонала будет лучше не играть сегодня в футбол.
Новая дата проведения матча будет определена позже.
09.02.2020 16:00
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Этот ебаный ураган мне забор завалил.(((
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КОРОЛИ на Троне!!!
лузерпуль на страпоне!!!
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Им пох на февральский перерыв?
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а в Шеффилде тоже шторм?
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Эххх..такое зрелище было бы.
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