Матч между "Сити" и "Вест Хэмом" отложен из-за непогоды

Воскресный матч Премьер-Лиги между "Манчестер Сити" и "Вест Хэмом" был отложен из-за плохой погоды.

Прямо сейчас на Туманном Альбионе бушует шторм Сиара. Шквалистый ветер и проливной дождь стали причиной отмены целого ряда спортивных мероприятий по всей стране.



Запланированный на воскресенье матч Премьер-Лиги между "горожанами" и "молотобойцами" тоже не стал исключением.



Как гласит официальное заявление "Сити", после совещания представителей двух клубов было решено, что в интересах болельщиков и персонала будет лучше не играть сегодня в футбол.



Новая дата проведения матча будет определена позже.