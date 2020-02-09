Силва: "Сити" разочарован своим выступлением в Премьер-Лиге"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что его команда глубоко разочарована своим выступлением в этом сезоне Премьер-Лиги.

В данный момент "горожане" отпустили лидирующий "Ливерпуль" уже на 22 очка и не имеют реальных шансов на защиту титула, который они выигрывали в двух предыдущих сезонах.



По словам Силвы, его команда по-прежнему играет в свой футбол, однако "Сити" не хватает удачи, чтобы избегать потерь очков.



"То, что мы так далеко от "Ливерпуля" и вынуждены сражаться за второе место в Премьер-Лиге, вызывает у нас огромное разочарование".



"Это больно. Когда ты начинаешь сезон, ты всегда хочешь сражаться за победу в Премьер-Лиге, потому что это главное и соревнование и самое важное для фанатов. Поэтому мы очень расстроены — никто не ожидал, что мы будем так далеко от "Ливерпуля" в январе или феврале. Нам нужно извлечь из этого урок, мы должны понять, что пошло не так и как это исправить".



"Думаю, дело не в том, как ты обороняешься или атакуешь. Думаю, дело в сочетании факторов. Думаю, весь сезон у нас проблемы в небольших деталях. Это не оправдание — мы должны были играть лучше, и мы очень расстроены собой".



"Посмотрите на травмы, с которыми мы столкнулись, или на решения VAR, которые всегда были против нас. Я не оправдываюсь, но в футболе иногда удача занимает твою сторону, иногда — нет. Мы создаем по 30 моментов за матч и забиваем лишь гол или два. Соперники подходят к нашим воротам раз или два и забивают один или два гола. Однако наша игра всегда в порядке".



"Мы играем так же, как и в предыдущие сезоны. Если вы посмотрите на статистику, мы создаем больше всех моментов, забиваем больше всех голов, но в важные моменты нам везет не так, как в предыдущие сезоны. Мы всегда пропускаем на последней минуте, "Ливерпуль" всегда забивает на последней минуте, и эти небольшие детали делают разницу. Наша команда просто должна постараться обрести баланс", — сообщил Силва Sky Sports.