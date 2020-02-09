Гвардиола недоволен, что правила в Европе и Англии отличаются

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожаловался на несоответствие европейских и английских правил после двух незабитых его командой пенальти.

И в случае, когда Дин Хендерсон из "Шеффилд Юнайтед" парировал 11-метровый Габриэля Жезуса, и в случае, когда Уго Льорис из "Тоттенхэма" не позволил отличиться Илкаю Гюндогану, оба голкипера выдвигались вперед с линии ворот еще до момента удара.



Ни один из этих инцидентов не был проверен системой VAR, потому что правила Премьер-Лиги этого просто не предусматривают, тогда как в еврокубках и прочих соревнованиях под эгидой УЕФА рефери должен убедиться, что голкипер одной ногой находился на линии. Это вызывает недовольство у Гвардиолы.



"В Лиге Чемпионов такой пенальти заставили бы перебить, но здесь в Англии действует другие правила".



"Арбитры сказали нам, что им все равно насчет этого правила, и голкипер может выходить вперед, и они не будут отменять такой пенальти".



"Поэтому получается, что в одной стране это так, в другой иначе. Такова ситуация".



"Я больше не участвую в собраниях с арбитрами. В Европе вам бы пришлось перебить такой пенальти. Но в Англии? Нет. Здесь они говорят, что голкиперам это разрешено", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.