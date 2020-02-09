Гвардиола недоволен, что правила в Европе и Англии отличаются

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пожаловался на несоответствие европейских и английских правил после двух незабитых его командой пенальти.

И в случае, когда Дин Хендерсон из "Шеффилд Юнайтед" парировал 11-метровый Габриэля Жезуса, и в случае, когда Уго Льорис из "Тоттенхэма" не позволил отличиться Илкаю Гюндогану, оба голкипера выдвигались вперед с линии ворот еще до момента удара.

Ни один из этих инцидентов не был проверен системой VAR, потому что правила Премьер-Лиги этого просто не предусматривают, тогда как в еврокубках и прочих соревнованиях под эгидой УЕФА рефери должен убедиться, что голкипер одной ногой находился на линии. Это вызывает недовольство у Гвардиолы.

"В Лиге Чемпионов такой пенальти заставили бы перебить, но здесь в Англии действует другие правила".

"Арбитры сказали нам, что им все равно насчет этого правила, и голкипер может выходить вперед, и они не будут отменять такой пенальти".

"Поэтому получается, что в одной стране это так, в другой иначе. Такова ситуация".

"Я больше не участвую в собраниях с арбитрами. В Европе вам бы пришлось перебить такой пенальти. Но в Англии? Нет. Здесь они говорят, что голкиперам это разрешено", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, рефери

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2020 14:00

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  1. mikkiynwa 09.02.2020 14:25 # mikkiynwa
    Нытик ебаный.

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  2. frisby 09.02.2020 14:20 # frisby
    Каралева!!
    хде там 2,5 казлаха что топят за сосите?
    вылазте немытые

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  3. scholes22 09.02.2020 14:19 # scholes22
    КОРОЛЬ!!!

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  4. pistolero-lfc 09.02.2020 14:19 # pistolero-lfc
    Щас бы учить основателей футбола правилам игры, лол

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  5. ilovemanutd 09.02.2020 14:14 # ilovemanutd
    Пускай голкиперы тогда вообще перед мячом стоят, если судьям всё равно на эти правила.

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  6. liverpoolec23 09.02.2020 14:07 # liverpoolec23
    Надо срочно звать Фигу, что бы присунул этому лысому,а то надоело его нытье слушать. Истиричка блеа

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