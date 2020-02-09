"Челси" интересуется Энтони Робинсоном
"Челси" находится среди клубов, проявляющих интерес к левому защитнику "Уигана" Энтони Робинсону.
С успехом проведя сезон 2018/19 в "Уигане" на правах аренды из "Эвертона", прошлым летом Робинсон был выкуплен "латикс" за 2 миллиона фунтов.
Своей игрой в третьем по рангу английском дивизионе 22-летний Робинсон привлек внимание "Милана", который был в шаге от приобретения Энтони в январе.
"Милан" лишь за 24 часа до закрытия зимнего трансферного окна согласовал стоимость Робинсона в размере 10 млн. фунтов, но не успел устроить медобследование, поэтому сделка сорвалась.
Однако активность "россонери" заставила представителей Премьер-Лиги раскрыть глаза и осознать, каким бриллиантом обладает "Уиган", и клубы высшего дивизиона уже выстроились в очередь за игрока сборной США.
Как сообщает Daily Mirror, интерес к Робинсону, помимо "Челси", также обозначили "Астон Вилла" и "Ньюкасл". К лету число претендентов на талантливого защитника может возрасти.
09.02.2020 13:00
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уровень щольсбери.
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жуткий топарик.
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Новый Робертсон???
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в шепарда
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