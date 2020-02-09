"Челси" интересуется Энтони Робинсоном

Энтони Робинсон "Челси" находится среди клубов, проявляющих интерес к левому защитнику "Уигана" Энтони Робинсону.

С успехом проведя сезон 2018/19 в "Уигане" на правах аренды из "Эвертона", прошлым летом Робинсон был выкуплен "латикс" за 2 миллиона фунтов.

Своей игрой в третьем по рангу английском дивизионе 22-летний Робинсон привлек внимание "Милана", который был в шаге от приобретения Энтони в январе.

"Милан" лишь за 24 часа до закрытия зимнего трансферного окна согласовал стоимость Робинсона в размере 10 млн. фунтов, но не успел устроить медобследование, поэтому сделка сорвалась.

Однако активность "россонери" заставила представителей Премьер-Лиги раскрыть глаза и осознать, каким бриллиантом обладает "Уиган", и клубы высшего дивизиона уже выстроились в очередь за игрока сборной США.

Как сообщает Daily Mirror, интерес к Робинсону, помимо "Челси", также обозначили "Астон Вилла" и "Ньюкасл". К лету число претендентов на талантливого защитника может возрасти.


Метки Робинсон, Уиган, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2020 13:00

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  1. frisby 09.02.2020 14:24 # frisby
    уровень щольсбери.

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  2. alexomck 09.02.2020 13:48 # alexomck
    жуткий топарик.

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  3. arhangel777 09.02.2020 13:33 # arhangel777
    Новый Робертсон???

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  4. rap-woiska 09.02.2020 13:08 # rap-woiska
    в шепарда

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