У Хендерсона и Салаха родились дети спустя девять месяцев после камбэка против "Барселоны"

Мохамед Салах и Джордан Хендерсон Звезды "Ливерпуля" Мохамед Салах и Джордан Хендерсон бурно отпраздновали победу над "Барселоной" в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов, спустя ровно девять месяцев после знаменитого камбэка став отцами.

Напомним, весной прошлого года "красные" оказались на пороге вылета из Лиги Чемпионов, уступив на "Ноу Камп" со счетом 3:0. Однако домашняя победа 4:0 позволила "Ливерпулю" пройти дальше и впоследствии выиграть трофей.

Как сообщает Daily Mirror, спустя ровно девять месяцев у Хендерсона и его жены Ребекки появился на свет сын, впридачу к двум дочерям.

А у Салаха, который был вынужден пропустить тот эпичный матч на "Энфилде" из-за сотрясения, родилась вторая дочка.

Лучше всех на эту тему, конечно, высказался партнер Джордана и Мохамеда по "Ливерпулю" Джеймс Милнер.


Метки Ливерпуль, Салах, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2020 12:00

Количество просмотров Просмотров: 3085

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Последние комментарии:




  1. beatles-red 09.02.2020 13:29 # beatles-red
    Вопрос: если гг возьмут хоть какой то кубок, есть ли шанс, что через какой то период у них появятся дети?

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  2. blackdreamer 09.02.2020 13:14 # blackdreamer
    одмен шутканул на уровне 3 класника заголовком да еще картинку с лгбт повязкой
    просто что бы местные гомики чолчей или арса полыхнули
    ну уровень
    как всегда гавно

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  3. smokekush 09.02.2020 13:13 # smokekush
    Ой миха спасибо, поржал)))

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  4. alexomck 09.02.2020 12:55 # alexomck
    кто отец?

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  5. fc-zenit 09.02.2020 12:28 # fc-zenit
    Здоровья молодым.

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  6. apl-nash 09.02.2020 12:27 # apl-nash
    Скоро ожидается демографический взрыв среди Ливерфанов по случаю победы в ЛЧ 9 месяцев назад.
    ПС. Милнер жгёт непадецки

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  7. beatles-red 09.02.2020 12:18 # beatles-red
    Не думал, что второе имя Лалланы-Ребекка

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  8. longins 09.02.2020 12:15 # longins
    Если делаете ставки -> infostavka.ru

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  9. flfc 09.02.2020 12:11 # flfc
    ORIGI ASSIST!!!! Милли- огонь юмор!

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  10. chr1s8rown 09.02.2020 12:09 # chr1s8rown
    натуралы

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  11. admet 09.02.2020 12:09 # admet
    Хендерсон с повязкой лгбт обнимающий Салаха.

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  12. ibe 09.02.2020 12:08 # ibe
    епать конечно новость. Просто шок

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  13. ry-l 09.02.2020 12:01 # ry-l
    Соберешь

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