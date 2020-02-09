У Хендерсона и Салаха родились дети спустя девять месяцев после камбэка против "Барселоны"

Звезды "Ливерпуля" Мохамед Салах и Джордан Хендерсон бурно отпраздновали победу над "Барселоной" в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов, спустя ровно девять месяцев после знаменитого камбэка став отцами.

Напомним, весной прошлого года "красные" оказались на пороге вылета из Лиги Чемпионов, уступив на "Ноу Камп" со счетом 3:0. Однако домашняя победа 4:0 позволила "Ливерпулю" пройти дальше и впоследствии выиграть трофей.



Как сообщает Daily Mirror, спустя ровно девять месяцев у Хендерсона и его жены Ребекки появился на свет сын, впридачу к двум дочерям.



А у Салаха, который был вынужден пропустить тот эпичный матч на "Энфилде" из-за сотрясения, родилась вторая дочка.



Лучше всех на эту тему, конечно, высказался партнер Джордана и Мохамеда по "Ливерпулю" Джеймс Милнер.



