У Хендерсона и Салаха родились дети спустя девять месяцев после камбэка против "Барселоны"
Звезды "Ливерпуля" Мохамед Салах и Джордан Хендерсон бурно отпраздновали победу над "Барселоной" в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов, спустя ровно девять месяцев после знаменитого камбэка став отцами.
Напомним, весной прошлого года "красные" оказались на пороге вылета из Лиги Чемпионов, уступив на "Ноу Камп" со счетом 3:0. Однако домашняя победа 4:0 позволила "Ливерпулю" пройти дальше и впоследствии выиграть трофей.
Как сообщает Daily Mirror, спустя ровно девять месяцев у Хендерсона и его жены Ребекки появился на свет сын, впридачу к двум дочерям.
А у Салаха, который был вынужден пропустить тот эпичный матч на "Энфилде" из-за сотрясения, родилась вторая дочка.
Лучше всех на эту тему, конечно, высказался партнер Джордана и Мохамеда по "Ливерпулю" Джеймс Милнер.
Origi assist #cornertakenquickly https://t.co/bnnOxrqz5D— James Milner (@JamesMilner) February 8, 2020
09.02.2020 12:00
Просмотров: 3085
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вопрос: если гг возьмут хоть какой то кубок, есть ли шанс, что через какой то период у них появятся дети?
(ответить)
одмен шутканул на уровне 3 класника заголовком да еще картинку с лгбт повязкой
просто что бы местные гомики чолчей или арса полыхнули
ну уровень
как всегда гавно
(ответить)
Ой миха спасибо, поржал)))
(ответить)
кто отец?
(ответить)
Здоровья молодым.
(ответить)
Скоро ожидается демографический взрыв среди Ливерфанов по случаю победы в ЛЧ 9 месяцев назад.
ПС. Милнер жгёт непадецки
(ответить)
Не думал, что второе имя Лалланы-Ребекка
(ответить)
Если делаете ставки -> infostavka.ru
(ответить)
ORIGI ASSIST!!!! Милли- огонь юмор!
(ответить)
натуралы
(ответить)
Хендерсон с повязкой лгбт обнимающий Салаха.
(ответить)
епать конечно новость. Просто шок
(ответить)
Соберешь
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий