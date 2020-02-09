Премьер-Лига собирается запустить свой аналог Netflix
Премьер-Лига разрабатывает собственный видеосервис в стиле Netflix, что позволит болельщикам получать прямые трансляции матчей и прочий контент напрямую.
Как известно, в данный момент Премьер-Лига продает права на трансляции различными компаниям, которые затем уже сами занимаются дистрибуцией видеоконтента на вверенных им территориях.
В будущем Премьер-Лига может убрать из этого процесса посредников в виде традиционных бродкастеров. Испытания нового видеосервиса могут стартовать уже в 2022 году.
"Во время последнего аукциона (цикл 2019-2022) мы потратили довольно много времени и инвестировали большие ресурсы в развитие нашей компетенции по доставлению контента конечному пользователю".
"Мы думали, настало ли правильное время, чтобы протестировать некоторые маркеры, и решили пока этого не делать. Однако мы остаемся в стадии планирования на следующий цикл".
"Мы были готовы в прошлый раз и будем готовы в следующий раз, если для того будут подходящие условия", — цитирует главу Премьер-Лиги Ричарда Мастерса The Guardian.
09.02.2020 11:00
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Последние комментарии:
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Для англичан это может и хорошая новость. Но для снг и всех остальных стран со слабыми валютами - не очень. Нынешняя цена Окко покажется сказкой. Если покупать напрямую на фунты - пизда выйдет. Тысяч 7-10 в год если повезет, по нынешнему курсу
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уже есть окко - не хуже всяких нетфликсов + ценник не упадет и кто комментить в ру будет, есть другие головы чтоль?
введут, канеш, капиталисты удушатся за мимо кассы))
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Отличная идея. Заплатил и смотри спокойно на любом устройстве, да еще и с топовыми коментаторами.
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Совсем уже e6aнулись. Внедряйте на своих островах, пожалуйста, но не в остальном мире.
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