Премьер-Лига собирается запустить свой аналог Netflix

Трофей Премьер-Лиги Премьер-Лига разрабатывает собственный видеосервис в стиле Netflix, что позволит болельщикам получать прямые трансляции матчей и прочий контент напрямую.

Как известно, в данный момент Премьер-Лига продает права на трансляции различными компаниям, которые затем уже сами занимаются дистрибуцией видеоконтента на вверенных им территориях.

В будущем Премьер-Лига может убрать из этого процесса посредников в виде традиционных бродкастеров. Испытания нового видеосервиса могут стартовать уже в 2022 году.

"Во время последнего аукциона (цикл 2019-2022) мы потратили довольно много времени и инвестировали большие ресурсы в развитие нашей компетенции по доставлению контента конечному пользователю".

"Мы думали, настало ли правильное время, чтобы протестировать некоторые маркеры, и решили пока этого не делать. Однако мы остаемся в стадии планирования на следующий цикл".

"Мы были готовы в прошлый раз и будем готовы в следующий раз, если для того будут подходящие условия", — цитирует главу Премьер-Лиги Ричарда Мастерса The Guardian.


Метки Премьер-Лига, ТВ

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1547

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Последние комментарии:




  1. longins 09.02.2020 12:16 # longins
    Если делаете ставки -> infostavka.ru

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  2. ibe 09.02.2020 11:37 # ibe
    Для англичан это может и хорошая новость. Но для снг и всех остальных стран со слабыми валютами - не очень. Нынешняя цена Окко покажется сказкой. Если покупать напрямую на фунты - пизда выйдет. Тысяч 7-10 в год если повезет, по нынешнему курсу

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  3. alexomck 09.02.2020 11:27 # alexomck
    уже есть окко - не хуже всяких нетфликсов + ценник не упадет и кто комментить в ру будет, есть другие головы чтоль?
    введут, канеш, капиталисты удушатся за мимо кассы))

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  4. vyrentz 09.02.2020 11:22 # vyrentz
    Отличная идея. Заплатил и смотри спокойно на любом устройстве, да еще и с топовыми коментаторами.

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  5. ganinilyha 09.02.2020 11:10 # ganinilyha
    Совсем уже e6aнулись. Внедряйте на своих островах, пожалуйста, но не в остальном мире.

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