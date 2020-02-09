26-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 9 февраля, двумя поединками продолжится 26-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — БОРНМУТ 17:00



Тот факт, что "Шеффилд Юнайтед" может впервые в своей истории попасть в еврокубки, наилучшим образом говорит, насколько хорошо складывается дебютный сезон для команды Криса Уайлдера в Премьер-Лиге. А вот "Борнмут" пытается отдалиться от борьбы за выживание и имеет возможность впервые с марта 2016 оформить три победы подряд в рамках одного чемпионата. "Клинки" потерпели лишь одно поражение в 15 последних встречах с "вишенками" в чемпионате — 0:1 в августе 1987.



Из лазарета "Шеффилд Юнайтед" может вернуться Дэвид Макголдрик, пропустивший четыре последних матча с травмой стопы.



"Борнмуту" предстоит оценить состояние Джека Стейси и Джошуа Кинга, которые могут сыграть впервые в 2020 году. Джефферсон Лерма дисквалифицирован.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ВЕСТ ХЭМ 19:30 Онлайн-трансляция



"Вест Хэм" подходит к этому выездному матчу против действующего чемпиона Премьер-Лиги, занимая место в зоне вылета. "Манчестер Сити" в прошлый уикенд потерпел от "Тоттенхэма" свое шестое поражение в этом сезоне — больше у "горожан" еще никогда не было за одну кампанию Премьер-Лиги при Хосепе Гвардиоле. "Горожане" выиграли все семь последних встреч с "молотобойцами" в рамках чемпионата с общим счетом 23:3.



Вингер "Сити" Рахим Стерлинг пропускает этот матч с травмой задней поверхности бедра. Александр Зинченко дисквалифицирован.



Вингер "Вест Хэма" Фелипе Андерсон возобновил тренировки после травм ребра и спины, но играть, возможно, еще не готов. Точно будут вне игры Джек Уилшир и Андрей Ярмоленко.