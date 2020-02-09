26-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Кевин Де Брюйне В воскресенье, 9 февраля, двумя поединками продолжится 26-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — БОРНМУТ 17:00

Тот факт, что "Шеффилд Юнайтед" может впервые в своей истории попасть в еврокубки, наилучшим образом говорит, насколько хорошо складывается дебютный сезон для команды Криса Уайлдера в Премьер-Лиге. А вот "Борнмут" пытается отдалиться от борьбы за выживание и имеет возможность впервые с марта 2016 оформить три победы подряд в рамках одного чемпионата. "Клинки" потерпели лишь одно поражение в 15 последних встречах с "вишенками" в чемпионате — 0:1 в августе 1987.

Из лазарета "Шеффилд Юнайтед" может вернуться Дэвид Макголдрик, пропустивший четыре последних матча с травмой стопы.

"Борнмуту" предстоит оценить состояние Джека Стейси и Джошуа Кинга, которые могут сыграть впервые в 2020 году. Джефферсон Лерма дисквалифицирован.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — ВЕСТ ХЭМ 19:30 Онлайн-трансляция

"Вест Хэм" подходит к этому выездному матчу против действующего чемпиона Премьер-Лиги, занимая место в зоне вылета. "Манчестер Сити" в прошлый уикенд потерпел от "Тоттенхэма" свое шестое поражение в этом сезоне — больше у "горожан" еще никогда не было за одну кампанию Премьер-Лиги при Хосепе Гвардиоле. "Горожане" выиграли все семь последних встреч с "молотобойцами" в рамках чемпионата с общим счетом 23:3.

Вингер "Сити" Рахим Стерлинг пропускает этот матч с травмой задней поверхности бедра. Александр Зинченко дисквалифицирован.

Вингер "Вест Хэма" Фелипе Андерсон возобновил тренировки после травм ребра и спины, но играть, возможно, еще не готов. Точно будут вне игры Джек Уилшир и Андрей Ярмоленко.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2020 10:00

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  1. liverpool1892est 09.02.2020 10:24 # liverpool1892est
    В минувший вторник мерсисайдцы принимали на "Энфилде" Шрусбери в матче-переигровке четвёртого раунда Кубка Англии. Автогол Шо-Рона Уильямса принёс команде Нила Критчли победу, благодаря которой "Красные" вышли в следующий раунд, где им предстоит сразиться с лондонским Челси на выезде.

    "Босс связался с нами до игры со словами поддержки, и после игры он позвонил нам тоже, - сказал наставник команды U-23 официальному сайту клуба. - Думаю, ему действительно понравилась наша игра".

    "Он любит наблюдать за выступлениями молодых игроков, ему нравится смотреть, как бесстрашно они играют. Мы всегда получаем поддержку от менеджера, и он много раз оказывал нам доверие".

    "Молодые игроки всегда чувствуют его поддержку, это правда. Я знаю, что Клопп был доволен увиденным, ему понравилось, как играли парни, потому что они играли как команда Ливерпуля, и это важно для него, и очень важно для нас".

    "Юрген всегда верит в нас, и я действительно хочу отблагодарить его за это".

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  2. liverpool1892est 09.02.2020 10:14 # liverpool1892est
    Опять жесткое изнасилование будет в Норвиче!

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  3. kler 09.02.2020 10:09 # kler
    В субботу , ясно

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