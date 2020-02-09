26-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 9 февраля, двумя поединками продолжится 26-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — БОРНМУТ 17:00
Тот факт, что "Шеффилд Юнайтед" может впервые в своей истории попасть в еврокубки, наилучшим образом говорит, насколько хорошо складывается дебютный сезон для команды Криса Уайлдера в Премьер-Лиге. А вот "Борнмут" пытается отдалиться от борьбы за выживание и имеет возможность впервые с марта 2016 оформить три победы подряд в рамках одного чемпионата. "Клинки" потерпели лишь одно поражение в 15 последних встречах с "вишенками" в чемпионате — 0:1 в августе 1987.
Из лазарета "Шеффилд Юнайтед" может вернуться Дэвид Макголдрик, пропустивший четыре последних матча с травмой стопы.
"Борнмуту" предстоит оценить состояние Джека Стейси и Джошуа Кинга, которые могут сыграть впервые в 2020 году. Джефферсон Лерма дисквалифицирован.
МАНЧЕСТЕР СИТИ — ВЕСТ ХЭМ 19:30 Онлайн-трансляция
"Вест Хэм" подходит к этому выездному матчу против действующего чемпиона Премьер-Лиги, занимая место в зоне вылета. "Манчестер Сити" в прошлый уикенд потерпел от "Тоттенхэма" свое шестое поражение в этом сезоне — больше у "горожан" еще никогда не было за одну кампанию Премьер-Лиги при Хосепе Гвардиоле. "Горожане" выиграли все семь последних встреч с "молотобойцами" в рамках чемпионата с общим счетом 23:3.
Вингер "Сити" Рахим Стерлинг пропускает этот матч с травмой задней поверхности бедра. Александр Зинченко дисквалифицирован.
Вингер "Вест Хэма" Фелипе Андерсон возобновил тренировки после травм ребра и спины, но играть, возможно, еще не готов. Точно будут вне игры Джек Уилшир и Андрей Ярмоленко.
09.02.2020 10:00
Просмотров: 280
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В минувший вторник мерсисайдцы принимали на "Энфилде" Шрусбери в матче-переигровке четвёртого раунда Кубка Англии. Автогол Шо-Рона Уильямса принёс команде Нила Критчли победу, благодаря которой "Красные" вышли в следующий раунд, где им предстоит сразиться с лондонским Челси на выезде.
"Босс связался с нами до игры со словами поддержки, и после игры он позвонил нам тоже, - сказал наставник команды U-23 официальному сайту клуба. - Думаю, ему действительно понравилась наша игра".
"Он любит наблюдать за выступлениями молодых игроков, ему нравится смотреть, как бесстрашно они играют. Мы всегда получаем поддержку от менеджера, и он много раз оказывал нам доверие".
"Молодые игроки всегда чувствуют его поддержку, это правда. Я знаю, что Клопп был доволен увиденным, ему понравилось, как играли парни, потому что они играли как команда Ливерпуля, и это важно для него, и очень важно для нас".
"Юрген всегда верит в нас, и я действительно хочу отблагодарить его за это".
(ответить)
Опять жесткое изнасилование будет в Норвиче!
(ответить)
В субботу , ясно
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий