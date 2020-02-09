Рэшфорд ведет переговоры с агентством Jay-Z
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд ведет переговоры о многомиллионном контракте с агентством Roc Nation Sports, которое принадлежит рэперу Jay-Z.
Относительно недавно в прессе появились слухи, что заполучить Рэшфорда в свои клиенты хочет суперагент Мино Райола, однако Маркус, судя по всему, выберет другого представителя.
В прошлый уикенд Рэшфорд, который все еще восстанавливается после травмы спины, побывал в Майами и по приглашению Roc Nation посетил Супербоул.
Там 22-летний игрок сборной Англии, которому был устроен по-настоящему королевский прием, встретился с самим Jay-Z, а также с некоторыми звездами из мира шоу-бизнеса и спорта.
По возвращении в Манчестер, сообщает Daily Mirror, Рэшфорд начал официальные переговоры о присоединении к спортивному подразделению агенства Roc Nation.
Roc Nation Sports имеет офисы в Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Нэшвилле, представляя интересы множества звезд из мира спорта, включая экс-партнера Рэшфорда по "Юнайтед" Ромелу Лукаку.
09.02.2020 09:00
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