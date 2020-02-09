Хендерсон: "Шеффилд Юнайтед" нацелен на попадание в еврокубки"

Голкипер "Шеффилд Юнайтед" Дин Хендерсон заявил, что его команда настроена на попадание в еврокубки.

"Клинки", будучи новичком Премьер-Лиги, выдающимся образом проводят этот сезон и сейчас занимают шестое место в таблице, отставая на пять очков от четвертого "Челси".



По словам Хендерсона, его команде мало просто продления прописки в Премьер-Лиге. Дин и его партнеры хотят пробиться в Европу на будущий сезон.



"Наш тренер великолепен в выстраивании отношений с игроками. Он всегда требует от нас стараться больше. Если мы наберем 40 очков, мы не остановимся на этом".



"Люди думают, что мы успокоимся и будем счастливы. Но нет, мы хотим стремиться выше. Мы хотим сражаться за попадание в еврокубки и надеемся финишировать в зоне Лиги Европы. Если мы сможем подняться еще выше, то почему бы нам не финишировать в зоне Лиги Чемпионов?" — сообщил Хендерсон BBC.