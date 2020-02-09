Хендерсон: "Шеффилд Юнайтед" нацелен на попадание в еврокубки"
Голкипер "Шеффилд Юнайтед" Дин Хендерсон заявил, что его команда настроена на попадание в еврокубки.
"Клинки", будучи новичком Премьер-Лиги, выдающимся образом проводят этот сезон и сейчас занимают шестое место в таблице, отставая на пять очков от четвертого "Челси".
По словам Хендерсона, его команде мало просто продления прописки в Премьер-Лиге. Дин и его партнеры хотят пробиться в Европу на будущий сезон.
"Наш тренер великолепен в выстраивании отношений с игроками. Он всегда требует от нас стараться больше. Если мы наберем 40 очков, мы не остановимся на этом".
"Люди думают, что мы успокоимся и будем счастливы. Но нет, мы хотим стремиться выше. Мы хотим сражаться за попадание в еврокубки и надеемся финишировать в зоне Лиги Европы. Если мы сможем подняться еще выше, то почему бы нам не финишировать в зоне Лиги Чемпионов?" — сообщил Хендерсон BBC.
09.02.2020 08:00
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Клубы английской Премьер Лиги хотят в следующем сезоне иметь 10-сантиметровый зазор при фиксации офсайдов с помощью системы видеопомощи арбитрам (ВАР).
Майк Райли, управляющий директор судейского органа Professional Games Match Officials Ltd (PGMOL), заявил председателям клубов на встрече в четверг, что зазор в 10 сантиметров означал бы, что 9 из 25 голов, которые отменили после ВАР в этом сезоне, были бы засчитаны.
PGMOL будет продвигать эту инициативу, но им потребуется одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) на его ежегодном собрании 29 февраля.
Если решение согласуют с ИФАБ, то, вероятно, правило примут и в Лиге чемпионов, так как в УЕФА недовольны мелкими офсайдами.
На совещании с клубами АПЛ также рассматривали варианты с зазорами в 15 и 20 сантиметров, но остановились на десяти и сочли это оптимальным вариантом, — сообщает Sports.ru со ссылкой на британскую Times.
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