Почеттино надеется, что его позовут в "Юнайтед"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино все еще надеется получить приглашение из "Манчестер Юнайтед".

Почеттино находился на радаре у "красных дьяволов" еще в прошлом сезоне, но тогда Маурисио был связан долгосрочным контрактом со "шпорами", а приглашенный в качестве временщика Оле Гуннар Сульшер принялся демонстрировать впечатляющие результаты и в итоге заслужил право остаться на "Олд Траффорд".



Вместе с тем этом сезон складывается для "Юнайтед" очень непросто. Прямо сейчас "дьяволы" отстают от топ-4 на шесть очков, однако они настолько нестабильны, что рискуют вообще не попасть в еврокубки на будущий год.



Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, боссы "Юнайтед" будут готовы избавиться от Сульшера и обратиться к Почеттино, уволенному из "Тоттенхэма" три месяца назад, если команда не попадает в топ-6 по итогам этого сезона.



Сам Маурисио сказал своим друзьям, что готов подождать. Прямо сейчас аргентинский специалист перезаряжает батареи, чтобы грядущим летом вернуться к работе — предпочтительно в Премьер-Лиге.