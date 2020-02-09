Почеттино надеется, что его позовут в "Юнайтед"

Маурисио Почеттино Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино все еще надеется получить приглашение из "Манчестер Юнайтед".

Почеттино находился на радаре у "красных дьяволов" еще в прошлом сезоне, но тогда Маурисио был связан долгосрочным контрактом со "шпорами", а приглашенный в качестве временщика Оле Гуннар Сульшер принялся демонстрировать впечатляющие результаты и в итоге заслужил право остаться на "Олд Траффорд".

Вместе с тем этом сезон складывается для "Юнайтед" очень непросто. Прямо сейчас "дьяволы" отстают от топ-4 на шесть очков, однако они настолько нестабильны, что рискуют вообще не попасть в еврокубки на будущий год.

Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, боссы "Юнайтед" будут готовы избавиться от Сульшера и обратиться к Почеттино, уволенному из "Тоттенхэма" три месяца назад, если команда не попадает в топ-6 по итогам этого сезона.

Сам Маурисио сказал своим друзьям, что готов подождать. Прямо сейчас аргентинский специалист перезаряжает батареи, чтобы грядущим летом вернуться к работе — предпочтительно в Премьер-Лиге.


Метки Манчестер Юнайтед, Почеттино

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2020 07:00

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  1. liverfun 09.02.2020 09:59 # liverfun
    Летом будут поинтереснее варианты по типу атлетико или дортмунда, у них и в управлении профессионалы сидят, и игроки гораздо качественнее

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  2. alexomck 09.02.2020 08:19 # alexomck
    Зенит теперь его максимум и дальше по наклонной))

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  3. liverpool1892est 09.02.2020 08:10 # liverpool1892est
    Вудворд будет последним кретином если упустит Пакета

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  4. arhangel777 09.02.2020 07:48 # arhangel777
    Главное что бы не было как с Тоттенхэмом, ни одного трофея!

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  5. januzaj00 09.02.2020 07:28 # januzaj00
    давай Покет, верим, из молодежи должен сделать бойцов

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