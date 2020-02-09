Де Брюйне не помышляет об уходе из "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что у него нет причин думать о смене клуба.

Сейчас Де Брюйне находится в расцвете сил и играет в свой, возможно, лучший футбол за карьеру. В 24 матчах этого сезона Премьер-Лиги 28-летний бельгиец забил семь голов и отдал 15 результативных передач.



Недавно в прессе появились слухи об интересе к Де Брюйне со стороны "Реала", однако Кевин абсолютно счастлив в "Сити", с которым у него есть контракт до 2023 года.



"Я чувствую себя комфортно, потому что в этом клубе я играю дольше всего, если не считать "Генк", но там я находился как юниор, а это другое".



"Но я чувствую себя комфортно, потому что я счастлив здесь. Я играю за одну из лучших команд в мире, в одной из лучших лиг в мире, здесь обосновалась моя семья, а мои дети счастливы. От этого мне еще комфортнее".



"Если бы одна из этих вещей не была в порядке, это стало бы источником стресса, но в данный момент у меня нет стресса. Я расслаблен и чувствую, что могу сосредоточиться на нужных вещах, чтобы быть готовым", — сообщил Де Брюйне Sport360.