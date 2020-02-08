Анчелотти хочет вывести "Эвертон" в Лигу Европы

Карло Анчелотти Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти заявил, что хочет вывести свой клуб в Лигу Европы на будущий сезон.

В субботу подопечные Анчелотти отпраздновали победу над "Кристал Пэлас" со счетом 3:1 благодаря голам Бернарда, Ришарлисона и Доминика Калверт-Левина.

Таким образом, в 11 последних матчах "ириски" набрали 22 очка — только у "Ливерпуля" больше за этот же период во всей Премьер-Лиге. Однако Карло все еще видит пространство для улучшения игры.

"Сейчас мы занимаем хорошую позицию в таблице, и мы можем мечтать о том, чтобы в следующих матчах побороться за попадание в Лигу Европы".

"Если мы прибавим, мы будем достаточно хороши для этой борьбы. В данный момент мы верим в то, что делаем. Мы сильны духом, но все еще недостаточно хорошо работаем с мячом, и это нужно улучшить".

"Однако в этот период, что мы находимся вместе, каждый очень хорошо трудится", — цитирует Анчелотти Daily Mirror.


Метки Анчелотти, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2020 23:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 08.02.2020 23:48 # chelsiukpro
    В Англии это почти невозможно! Там Арсенал МУму и Тотенхем...

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  2. sausage 08.02.2020 23:39 # sausage
    Вполне по силам, но там есть ещё претенденты. А вообще чувствуется рука мастера, не то что это недоразумение - его предшественник. И это даже не совсем не эффект смены тренера похоже, видна мысль в игре, чего хотят изобразить на поле.

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  3. almatinec1 08.02.2020 23:28 # almatinec1
    Так в лч даже еще можно. По крайней мере шансов больше чем у арсенала и мю

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  4. ganinilyha 08.02.2020 23:13 # ganinilyha
    Страшно представить где бы они сейчас были, будь он со старта сезона.

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  5. lfcmikki14 08.02.2020 23:09 # lfcmikki14
    Трезво оценивает свои шансы, Анчелотти топарь конечно лютый)

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  6. lahmatyj 08.02.2020 23:01 # lahmatyj
    Ну хочет и хочет.

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