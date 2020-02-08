Анчелотти хочет вывести "Эвертон" в Лигу Европы

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти заявил, что хочет вывести свой клуб в Лигу Европы на будущий сезон.

В субботу подопечные Анчелотти отпраздновали победу над "Кристал Пэлас" со счетом 3:1 благодаря голам Бернарда, Ришарлисона и Доминика Калверт-Левина.



Таким образом, в 11 последних матчах "ириски" набрали 22 очка — только у "Ливерпуля" больше за этот же период во всей Премьер-Лиге. Однако Карло все еще видит пространство для улучшения игры.



"Сейчас мы занимаем хорошую позицию в таблице, и мы можем мечтать о том, чтобы в следующих матчах побороться за попадание в Лигу Европы".



"Если мы прибавим, мы будем достаточно хороши для этой борьбы. В данный момент мы верим в то, что делаем. Мы сильны духом, но все еще недостаточно хорошо работаем с мячом, и это нужно улучшить".



"Однако в этот период, что мы находимся вместе, каждый очень хорошо трудится", — цитирует Анчелотти Daily Mirror.