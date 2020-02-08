Киран Тирни приступил к тренировкам

Левый защитник "Арсенала" Киран Тирни провел свою первую тренировку в общей группе при Микеле Артете.

При Артете в качестве главного тренера "канониров" Тирни еще не играл. Киран отсутствует с 9 декабря, когда он получил вывих плеча в матче против "Вест Хэма".



Травма плеча потребовала операции, восстановление после которой доктора оценивали в три месяца, однако Киран имеет все шансы вернуться на поле раньше.



Как сообщает Daily Mirror, в субботу 22-летний шотландец занимался с первой командой во время тренировочного сбора "Арсенала" в Дубае. Когда Тирни окончательно наберет форму, то будет конкурировать за игровое время с Сеадом Колашинацом.



Добавим, что Тирни был травмирован и на старте сезона. Купленный у "Селтика" за 22 миллиона фунтов защитник был вынужден ждать своего дебюта за "канониров" до конца сентября.