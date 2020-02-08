Гвардиола отводит недели на возвращение Сане в форму

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что вингеру Лерою Мане потребуются недели тренировок, чтобы вернуться в форму.

Сане, надорвавший крестообразные связки колена в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" в начале августа, уже приступил к тренировкам в общей группе.



Однако характер травмы 24-летнего немца таков, что Гвардиола просто не может форсировать возвращение своего подопечного.



"Он начал тренироваться с нами, но он все еще не в форме. Когда ты перенес травму, особенно ту, после которой не тренировался шесть месяцев, ты не можешь набрать форму за одну неделю тренировок. Тебе нужно восстановиться, набрать темп, ритм, снова почувствовать уверенность в колене и не думать о травме".



"Ему нужно время, он не может мгновенно набрать форму, потому что это не травма лодыжки и не мышечная травма. Его травма требует времени".



"Ему нужны недели. Важно то, что операция прошла идеально, и восстановление складывается невероятно хорошо. Он вернется сильнее, чем прежде, но этого придется немного подождать", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.