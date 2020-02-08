"Ливерпуль" обсуждает новый контракт с Вейналдумом

"Ливерпуль" обсуждает новый контракт с полузащитником Джорджиньо Вейналдумом.

Ранее в этом сезоне Вейналдум признался, что не уверен насчет своего будущего. У Джорджиньо по-прежнему действует контракт, который он подписал, когда перешел с "красным" из "Ньюкасла" в 2016 году.



Этот контракт истекает в конце следующего сезона, однако опасения болельщиков о том, что мерсисайдский клуб не будет предлагать 29-летнему голландцу новую сделку, не подтвердились.



Как сообщает The Athletic, "Ливерпуль" уже значительно продвинулся в переговорах с Вейналдумом и надеется вскоре оформить продление сотрудничества.