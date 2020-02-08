"Ливерпуль" обсуждает новый контракт с Вейналдумом
"Ливерпуль" обсуждает новый контракт с полузащитником Джорджиньо Вейналдумом.
Ранее в этом сезоне Вейналдум признался, что не уверен насчет своего будущего. У Джорджиньо по-прежнему действует контракт, который он подписал, когда перешел с "красным" из "Ньюкасла" в 2016 году.
Этот контракт истекает в конце следующего сезона, однако опасения болельщиков о том, что мерсисайдский клуб не будет предлагать 29-летнему голландцу новую сделку, не подтвердились.
Как сообщает The Athletic, "Ливерпуль" уже значительно продвинулся в переговорах с Вейналдумом и надеется вскоре оформить продление сотрудничества.
08.02.2020 20:00
Просмотров: 746
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Если делаете ставки -> infostavka.ru
(ответить)
продлевать топаря. Рынок раздут и пуст
(ответить)
Как он две Барсе вколотил в том полуфинале, только за это достоин.
(ответить)
Идеальный игрок
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий