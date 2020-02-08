"Ливерпуль" обсуждает новый контракт с Вейналдумом

Джорджиньо Вейналдум "Ливерпуль" обсуждает новый контракт с полузащитником Джорджиньо Вейналдумом.

Ранее в этом сезоне Вейналдум признался, что не уверен насчет своего будущего. У Джорджиньо по-прежнему действует контракт, который он подписал, когда перешел с "красным" из "Ньюкасла" в 2016 году.

Этот контракт истекает в конце следующего сезона, однако опасения болельщиков о том, что мерсисайдский клуб не будет предлагать 29-летнему голландцу новую сделку, не подтвердились.

Как сообщает The Athletic, "Ливерпуль" уже значительно продвинулся в переговорах с Вейналдумом и надеется вскоре оформить продление сотрудничества.


Метки Вейналдум, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2020 20:00

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Последние комментарии:




  1. weback 08.02.2020 21:30 # weback
    Если делаете ставки -> infostavka.ru

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  2. ibe 08.02.2020 20:56 # ibe
    продлевать топаря. Рынок раздут и пуст

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  3. jjflash68 08.02.2020 20:46 # jjflash68
    Как он две Барсе вколотил в том полуфинале, только за это достоин.

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  4. pistolero-lfc 08.02.2020 20:02 # pistolero-lfc
    Идеальный игрок

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