Хендерсон мечтает стать первым номером МЮ

Дин Хендерсон Голкипер "Шеффилд Юнайтед" Дин Хендерсон заявил, что мечтает однажды стать первым номером "Манчестер Юнайтед".

Сейчас Хендерсон второй сезон подряд проводит в Шеффилде на правах аренды и делает это блестяще, помогая "клинкам" уверенно держаться в верхней половине таблицы Премьер-Лиги.

По словам 22-летнего англичанина, свое будущее он связывает с "красными дьяволами", однако Дин не собирается мириться с ролью запасного голкипера, который играет время от времени.

"Моя большая мечта состоит в том, чтобы однажды выступать за "Манчестер Юнайтед".

"Эта мечта со мной всю мою жизнь, и пока я не исполню ее, я никогда не буду считать, что добился успеха".

"Даже если я сыграю за них раз, я не буду считать это успехом. Я должен сыграть за них 500 матчей, 300 матчей или около того. Только тогда в конце своей карьеры ты сможешь сказать: "Я был успешен, я достиг своих целей", — цитирует Хендерсона Goal.


Метки Манчестер Юнайтед, Хендерсон, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2020 19:00

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