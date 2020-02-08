Хендерсон мечтает стать первым номером МЮ

Голкипер "Шеффилд Юнайтед" Дин Хендерсон заявил, что мечтает однажды стать первым номером "Манчестер Юнайтед".

Сейчас Хендерсон второй сезон подряд проводит в Шеффилде на правах аренды и делает это блестяще, помогая "клинкам" уверенно держаться в верхней половине таблицы Премьер-Лиги.



По словам 22-летнего англичанина, свое будущее он связывает с "красными дьяволами", однако Дин не собирается мириться с ролью запасного голкипера, который играет время от времени.



"Моя большая мечта состоит в том, чтобы однажды выступать за "Манчестер Юнайтед".



"Эта мечта со мной всю мою жизнь, и пока я не исполню ее, я никогда не буду считать, что добился успеха".



"Даже если я сыграю за них раз, я не буду считать это успехом. Я должен сыграть за них 500 матчей, 300 матчей или около того. Только тогда в конце своей карьеры ты сможешь сказать: "Я был успешен, я достиг своих целей", — цитирует Хендерсона Goal.