В Премьер-Лиге могут разрешить офсайд на 10-20 сантиметров
Клубы Премьер-Лиги обсуждают идею, чтобы трактовать офсайды системой VAR в пользу атакующих игроков с допуском в 10-20 сантиметров.
По ходу этого сезона Премьер-Лиги было несколько случаев, когда даже на стоп-кадрах видеосъемки невозможно однозначно определить, был ли офсайд — порой линии атакующего и защищающегося игроков накладываются друг на друга.
Как сообщает Sky Sports, клубы высшего дивизиона попросили главу судейского корпуса Майка Райли использовать более толстые линии, в пределы которых укладывалась бы возможная погрешность.
На собрании боссов клубов Премьер-Лиги в четверг представители судейского корпуса продемонстрировали примеры линий различной толщины: 10, 15 и 20 сантиметров.
Пока все это остается на уровне обсуждений, а любые изменения будут возможны только со следующего сезона.
08.02.2020 18:00
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Клопп опять наротировал
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Наркаманы
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На пол шишечки так сказать
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ебонаты. а если 20,5? или 15,5?
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не проще просто сделать правильно мол если в варе линии одна на другой и сложно вычислить то это не офсайд? а то потом еще будут вымерять полчаса сколько там было сантиметров 20 или 21
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Изменение в пользу топ-клубов
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может проще дать Клоппу переписать все правила под себя, чем вводить его бредовые предложения по одному.
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пидарасы верните 2 гола Мане и 1 Фирмино
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