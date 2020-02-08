В Премьер-Лиге могут разрешить офсайд на 10-20 сантиметров

VAR Клубы Премьер-Лиги обсуждают идею, чтобы трактовать офсайды системой VAR в пользу атакующих игроков с допуском в 10-20 сантиметров.

По ходу этого сезона Премьер-Лиги было несколько случаев, когда даже на стоп-кадрах видеосъемки невозможно однозначно определить, был ли офсайд — порой линии атакующего и защищающегося игроков накладываются друг на друга.

Как сообщает Sky Sports, клубы высшего дивизиона попросили главу судейского корпуса Майка Райли использовать более толстые линии, в пределы которых укладывалась бы возможная погрешность.

На собрании боссов клубов Премьер-Лиги в четверг представители судейского корпуса продемонстрировали примеры линий различной толщины: 10, 15 и 20 сантиметров.

Пока все это остается на уровне обсуждений, а любые изменения будут возможны только со следующего сезона.


Метки VAR, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2020 18:00

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  1. iceteam 08.02.2020 19:06 # iceteam
    Клопп опять наротировал

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  2. chebrec 08.02.2020 19:00 # chebrec
    Наркаманы

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  3. hammersmith 08.02.2020 18:34 # hammersmith
    На пол шишечки так сказать

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  4. vyrentz 08.02.2020 18:27 # vyrentz
    ебонаты. а если 20,5? или 15,5?

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  5. van-der-slav 08.02.2020 18:24 # van-der-slav
    не проще просто сделать правильно мол если в варе линии одна на другой и сложно вычислить то это не офсайд? а то потом еще будут вымерять полчаса сколько там было сантиметров 20 или 21

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  6. shakur 08.02.2020 18:18 # shakur
    Изменение в пользу топ-клубов

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  7. alexomck 08.02.2020 18:03 # alexomck
    может проще дать Клоппу переписать все правила под себя, чем вводить его бредовые предложения по одному.

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  8. ibe 08.02.2020 18:01 # ibe
    пидарасы верните 2 гола Мане и 1 Фирмино

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