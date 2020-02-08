В Премьер-Лиге могут разрешить офсайд на 10-20 сантиметров

Клубы Премьер-Лиги обсуждают идею, чтобы трактовать офсайды системой VAR в пользу атакующих игроков с допуском в 10-20 сантиметров.

По ходу этого сезона Премьер-Лиги было несколько случаев, когда даже на стоп-кадрах видеосъемки невозможно однозначно определить, был ли офсайд — порой линии атакующего и защищающегося игроков накладываются друг на друга.



Как сообщает Sky Sports, клубы высшего дивизиона попросили главу судейского корпуса Майка Райли использовать более толстые линии, в пределы которых укладывалась бы возможная погрешность.



На собрании боссов клубов Премьер-Лиги в четверг представители судейского корпуса продемонстрировали примеры линий различной толщины: 10, 15 и 20 сантиметров.



Пока все это остается на уровне обсуждений, а любые изменения будут возможны только со следующего сезона.