"Юнайтед" не возьмет Игало в Марбелью из-за коронавируса

"Манчестер Юнайтед" не взял своего новичка Одиона Игало на тренировочный сбор в Марбелью из-за коронавируса.

Арендованный до конца сезона у "Шанхай Шеньхуа" нападающий прилетел в Манчестер из Китая еще в прошлый уикенд.



Однако сейчас в Британии действуют ограничения в отношении путешественников, которые в предыдущие две недели побывали в Китае. Эти меры были введены из-за коронавируса, унесшего уже более семи сотен жизней.



Таким образом, если 30-летний нигериец отправится в Испанию, то у него могут возникнуть проблемы с обратным въездом в страну, поэтому "красные дьяволы" оставляют Одиона дома.



"Одион останется в Манчестере, потому что он прибыл из Китая в предыдущие 14 дней. Из-за ситуации в Китае мы не уверены, что ему будет позволено вернуться в Англию, если он снова покинет страну, поэтому он останется и будет работать с персональным тренером по индивидуальной программе, а также сможет освоиться на новом месте со своей семьей".



"Конечно, ему, возможно, бы захотелось поехать и познакомиться с игроками, однако мы не хотим рисковать", — сообщил главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер Sky Sports.