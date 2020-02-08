"Юнайтед" не возьмет Игало в Марбелью из-за коронавируса

Одион Игало "Манчестер Юнайтед" не взял своего новичка Одиона Игало на тренировочный сбор в Марбелью из-за коронавируса.

Арендованный до конца сезона у "Шанхай Шеньхуа" нападающий прилетел в Манчестер из Китая еще в прошлый уикенд.

Однако сейчас в Британии действуют ограничения в отношении путешественников, которые в предыдущие две недели побывали в Китае. Эти меры были введены из-за коронавируса, унесшего уже более семи сотен жизней.

Таким образом, если 30-летний нигериец отправится в Испанию, то у него могут возникнуть проблемы с обратным въездом в страну, поэтому "красные дьяволы" оставляют Одиона дома.

"Одион останется в Манчестере, потому что он прибыл из Китая в предыдущие 14 дней. Из-за ситуации в Китае мы не уверены, что ему будет позволено вернуться в Англию, если он снова покинет страну, поэтому он останется и будет работать с персональным тренером по индивидуальной программе, а также сможет освоиться на новом месте со своей семьей".

"Конечно, ему, возможно, бы захотелось поехать и познакомиться с игроками, однако мы не хотим рисковать", — сообщил главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер Sky Sports.


Метки Игало, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2020 17:00

Количество просмотров Просмотров: 2323

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  1. brown-ale 08.02.2020 18:30 # brown-ale
    Правильно, посадить его на карантин до конца сезона!

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  2. alexomck 08.02.2020 17:38 # alexomck
    Вудворду проще было выписать Игало, шоб он засосал Солскйра, дабы не платить неустойку.

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  3. nir-vana 08.02.2020 17:28 # nir-vana
    если Игало норм пацан, то уже обслюнявил и обчихал все шкафчики на старом туалете, чтобы у мю побыстрее пошла перестройка и смена состава, ибо иной миссии у него я не вижу

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  4. aldar-lfc 08.02.2020 17:24 # aldar-lfc
    Один дома

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  5. vodila 08.02.2020 17:05 # vodila
    Да здравствует ситуативный контент. 2 новости про никому не нужный муму и Одина Рыгало

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