"Юнайтед" не возьмет Игало в Марбелью из-за коронавируса
"Манчестер Юнайтед" не взял своего новичка Одиона Игало на тренировочный сбор в Марбелью из-за коронавируса.
Арендованный до конца сезона у "Шанхай Шеньхуа" нападающий прилетел в Манчестер из Китая еще в прошлый уикенд.
Однако сейчас в Британии действуют ограничения в отношении путешественников, которые в предыдущие две недели побывали в Китае. Эти меры были введены из-за коронавируса, унесшего уже более семи сотен жизней.
Таким образом, если 30-летний нигериец отправится в Испанию, то у него могут возникнуть проблемы с обратным въездом в страну, поэтому "красные дьяволы" оставляют Одиона дома.
"Одион останется в Манчестере, потому что он прибыл из Китая в предыдущие 14 дней. Из-за ситуации в Китае мы не уверены, что ему будет позволено вернуться в Англию, если он снова покинет страну, поэтому он останется и будет работать с персональным тренером по индивидуальной программе, а также сможет освоиться на новом месте со своей семьей".
"Конечно, ему, возможно, бы захотелось поехать и познакомиться с игроками, однако мы не хотим рисковать", — сообщил главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер Sky Sports.
08.02.2020 17:00
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Последние комментарии:
Правильно, посадить его на карантин до конца сезона!
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Вудворду проще было выписать Игало, шоб он засосал Солскйра, дабы не платить неустойку.
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если Игало норм пацан, то уже обслюнявил и обчихал все шкафчики на старом туалете, чтобы у мю побыстрее пошла перестройка и смена состава, ибо иной миссии у него я не вижу
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Один дома
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Да здравствует ситуативный контент. 2 новости про никому не нужный муму и Одина Рыгало
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