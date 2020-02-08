Мерсон предупредил, что Сульшер может лишиться работы из-за Игало

Эксперт Пол Мерсон предупредил главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, что тот может лишиться своей работы, если трансфер Одиона Игало окажется провальным.

В заключительный день зимнего трансферного окна "красные дьяволы" все-таки обзавелись нападающим на замену травмированному Маркусу Рэшфорду, арендовав до конца сезона Игало у "Шанхай Шеньхуа".



30-летний нигериец отыграл в Китае три года, и Мерсон не уверен, что Один сможет себя проявить в "Юнайтед".



"Одион Игало может стать последней каплей для "Манчестер Юнайтед". Если это приобретение окажется провальным, тогда Эд Вудворд и Оле Гуннар Сульшер будут в большой беде".



"Не поймите меня неправильно. Возможно, ему удастся восстановить форму, которую он некогда демонстрировал в "Уотфорде", и он добьется огромного успеха. Но он может стать и крупнейшим посмешищем, что только видела Премьер-Лига".



"Только время покажет. Но помните, что в 18 последних матчах за "Уотфорд" он забил лишь один гол. Выступая в Китае, он должен был еще облениться", — пишет Мерсон в своей колонке в Daily Star.