Анчелотти надеется, что "Ливерпуль" станет чемпионом не на "Гудисон Парк"

Карло Анчелотти Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти надеется, что "Ливерпуль" не оформит чемпионский титул Премьер-Лиги на "Гудисон Парк".

В данный момент "Ливерпуль" лидирует в Премьер-Лиги с 22 очками отрыва от ближайшего преследователя, поэтому чемпионство "красных" — это лишь вопрос времени.

Если "красные" продолжат выигрывать свои матчи, "Манчестер Сити" потеряет три очка, а "Лестер" совершил одну любую осечку до мерсисайдского дерби, то команда Юргена Клоппа возьмет титул на "Гудисон Парк" 16 марта. Однако Анчелотти надеется избежать этого болезненного для фанатов "ирисок" сценария.

"Каковы мои мысли насчет подобной перспективы? Я думаю, "Ливерпуль" выиграет Премьер-Лигу — но надеюсь, не на "Гудисон Парк". Есть много других стадионов, почему именно на "Гудисоне"? — цитирует Анчелотти Sky Sports.


Метки Анчелотти, Ливерпуль, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2020 15:00

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  1. jjflash68 08.02.2020 16:19 # jjflash68
    Да еще вторым составом.

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  2. vyrentz 08.02.2020 15:55 # vyrentz
    МС, МЮ, Эвертон просто в ужасе от Ливерпуля. Только и говорят, о том, чтобы их еще раз не унизили. Ничего, привыкнут.

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  3. stevens 08.02.2020 15:53 # stevens
    Е6ануться топари.

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  4. chr1s8rown 08.02.2020 15:40 # chr1s8rown
    Пздц короли просто

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  5. liverpool1892est 08.02.2020 15:04 # liverpool1892est
    2103. на Энфилде с Кристал Пэлас

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  6. ibe 08.02.2020 15:02 # ibe
    мда времена. Ливерпуль кошмарит просто

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