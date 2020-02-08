Анчелотти надеется, что "Ливерпуль" станет чемпионом не на "Гудисон Парк"
Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти надеется, что "Ливерпуль" не оформит чемпионский титул Премьер-Лиги на "Гудисон Парк".
В данный момент "Ливерпуль" лидирует в Премьер-Лиги с 22 очками отрыва от ближайшего преследователя, поэтому чемпионство "красных" — это лишь вопрос времени.
Если "красные" продолжат выигрывать свои матчи, "Манчестер Сити" потеряет три очка, а "Лестер" совершил одну любую осечку до мерсисайдского дерби, то команда Юргена Клоппа возьмет титул на "Гудисон Парк" 16 марта. Однако Анчелотти надеется избежать этого болезненного для фанатов "ирисок" сценария.
"Каковы мои мысли насчет подобной перспективы? Я думаю, "Ливерпуль" выиграет Премьер-Лигу — но надеюсь, не на "Гудисон Парк". Есть много других стадионов, почему именно на "Гудисоне"? — цитирует Анчелотти Sky Sports.
08.02.2020 15:00
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Да еще вторым составом.
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МС, МЮ, Эвертон просто в ужасе от Ливерпуля. Только и говорят, о том, чтобы их еще раз не унизили. Ничего, привыкнут.
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Е6ануться топари.
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Пздц короли просто
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2103. на Энфилде с Кристал Пэлас
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мда времена. Ливерпуль кошмарит просто
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