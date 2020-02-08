Ван Дейк не собирается в "Ювентус"
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк не заинтересован в переходе в "Ювентус", несмотря на появившиеся в прессе слухи.
На днях английские таблоиды сообщили, что "Ювентус" готов восстановить Ван Дейка в статусе самого дорогого защитника мира, предложив "красным" 150 миллионов фунтов в качестве компенсации за их вице-капитана.
Ранее заманив в Турин Криштиану Роналду, "Ювентус" надеялся сделать с помощью покупки Ван Дейка еще один шаг по направлению к победе в Лиге Чемпионов.
Однако издание The Athletic спешит заверить, что 28-летний голландец абсолютно счастлив в "Ливерпуле" и не планирует менять клуб в обозримом будущем.
Более того, прямо сейчас Виргил ведет с "красными" переговоры о новом контракте, который позволит ему существенно увеличить свою зарплату относительно текущих 125 тыс. фунтов в неделю.
08.02.2020 14:00
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Последние комментарии:
Как же так, даже свободным агентом не хочет?
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Его цена - 300. Если предположить, что он вообще продается.
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за 150 млн фунтов только Ловрена могут продать. И то, он вряд ли выберет Ювентус
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Лучший защ, которого я застал с 2010
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Норм губу раскатали итальянцы. Уж кто-кто, а ливерпуль в деньгах точно не нуждается, да и сам ван дейк не дурак, чтоб уходить из сильнейшей команды мира и лучшей лиги в заштатный чемп
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200к + бонусы за клиншиты этому топарю, и контракт до 24 года
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Сплав Дуэйна Скалы Джонсона и Леннокса Льюиса!
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250 k этому топарю
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за деньгами лучше к Юве, канеш, жадные амеры и 300к не предложат.
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Минимум 4 года в Ливерпуле. Титан и просто Король
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