Ван Дейк не собирается в "Ювентус"

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк не заинтересован в переходе в "Ювентус", несмотря на появившиеся в прессе слухи.

На днях английские таблоиды сообщили, что "Ювентус" готов восстановить Ван Дейка в статусе самого дорогого защитника мира, предложив "красным" 150 миллионов фунтов в качестве компенсации за их вице-капитана.

Ранее заманив в Турин Криштиану Роналду, "Ювентус" надеялся сделать с помощью покупки Ван Дейка еще один шаг по направлению к победе в Лиге Чемпионов.

Однако издание The Athletic спешит заверить, что 28-летний голландец абсолютно счастлив в "Ливерпуле" и не планирует менять клуб в обозримом будущем.

Более того, прямо сейчас Виргил ведет с "красными" переговоры о новом контракте, который позволит ему существенно увеличить свою зарплату относительно текущих 125 тыс. фунтов в неделю.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2020 14:00

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Последние комментарии:




  1. qwerd 08.02.2020 16:19 # qwerd
    Как же так, даже свободным агентом не хочет?

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  2. vyrentz 08.02.2020 15:57 # vyrentz
    Его цена - 300. Если предположить, что он вообще продается.

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  3. pistolero-lfc 08.02.2020 15:29 # pistolero-lfc
    за 150 млн фунтов только Ловрена могут продать. И то, он вряд ли выберет Ювентус

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  4. mrjingles 08.02.2020 15:17 # mrjingles
    Лучший защ, которого я застал с 2010

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  5. liverfun 08.02.2020 14:50 # liverfun
    Норм губу раскатали итальянцы. Уж кто-кто, а ливерпуль в деньгах точно не нуждается, да и сам ван дейк не дурак, чтоб уходить из сильнейшей команды мира и лучшей лиги в заштатный чемп

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  6. gerrard08 08.02.2020 14:24 # gerrard08
    200к + бонусы за клиншиты этому топарю, и контракт до 24 года

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  7. liverpool1892est 08.02.2020 14:12 # liverpool1892est
    Сплав Дуэйна Скалы Джонсона и Леннокса Льюиса!

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  8. chr1s8rown 08.02.2020 14:10 # chr1s8rown
    250 k этому топарю

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  9. alexomck 08.02.2020 14:06 # alexomck
    за деньгами лучше к Юве, канеш, жадные амеры и 300к не предложат.

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  10. ibe 08.02.2020 14:04 # ibe
    Минимум 4 года в Ливерпуле. Титан и просто Король

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