Ван Дейк не собирается в "Ювентус"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк не заинтересован в переходе в "Ювентус", несмотря на появившиеся в прессе слухи.

На днях английские таблоиды сообщили, что "Ювентус" готов восстановить Ван Дейка в статусе самого дорогого защитника мира, предложив "красным" 150 миллионов фунтов в качестве компенсации за их вице-капитана.



Ранее заманив в Турин Криштиану Роналду, "Ювентус" надеялся сделать с помощью покупки Ван Дейка еще один шаг по направлению к победе в Лиге Чемпионов.



Однако издание The Athletic спешит заверить, что 28-летний голландец абсолютно счастлив в "Ливерпуле" и не планирует менять клуб в обозримом будущем.



Более того, прямо сейчас Виргил ведет с "красными" переговоры о новом контракте, который позволит ему существенно увеличить свою зарплату относительно текущих 125 тыс. фунтов в неделю.