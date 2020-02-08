Мойес допускает продажу Райса

Рулевой "Вест Хэма" Дэвид Мойес признал, что его клубу, возможно, придется продать "лучшего опорного полузащитника в стране" Деклана Райса.

21-летний Райс сыграл каждую минуту каждого матча "молотобойцев" в этом сезоне Премьер-Лиги и является одним из немногих позитивных моментов этой турбулентной для лондонского клуба кампании.



Вот уже несколько месяцев кряду Райса связывают с переходом в "Манчестер Юнайтед", и Мойес вполне допускает продажу англичанина, который лишь чуть более года назад заключил новый долгосрочный контракт.



"Вы можете поспорить, но для меня он является лучшим опорным полузащитником в стране. Деклан многое дает команде в данный момент и будет давать еще больше, когда Марк Нобл закончит играть".



"Когда ты строишь клуб, довольно часто тебе приходится продавать. Надеюсь, в случае с Декланом этого не будет, но я проходил это с Уэйном Руни и Джолеоном Лескоттом (в "Эвертоне"). Однако команда становилась лучше после их ухода, потому что нам удавалось подписывать правильных игроков на замену".



"Если случится так, что Деклан уйдет, надеюсь, мы и здесь подыщем ему правильную замену", — цитирует Мойеса The Guardian.