Гвардиола не знает, вернется ли Стерлинг к "Лестеру" и "Реалу"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не уверен, восстановится ли вингер Рахим Стерлинг к важнейшим матчам против "Лестера" в Премьер-Лиге и "Реала" в Лиге Чемпионов.

Из-за полученной против "Тоттенхэма" в прошлый уикенд травмы задней поверхности бедра Стерлинг пропускает матч против "Вест Хэма" в это воскресенье.



Это будет последний матч для "горожан" перед зимним перерывом, по возвращении с которого они сыграют против "Лестера" и "Реала" — 22 и 26 февраля, соответственно.



Существуют опасения, что Рахим может провести в лазарете четыре недели, и в таком случае ему пришлось бы пропустить оба этих важнейших матча, однако Гвардиола не хочет давать какие-либо прогнозы.



"Это проблема для нас. Но также у нас была проблема с Илкаем Гюндоганом, когда он выбыл на шесть месяцев в первый год, и с Эмериком Лапортом, когда он пропустил четыре-пять месяцев в этом сезоне".



"Это всегда становится проблемой, но что поделать. К сожалению, такие вещи случаются по ходу сезона. Время покажет. Конечно, ему потребуются недели, но что касается "Лестера" и "Реала", нам еще предстоит посмотреть", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.