Гвардиола не знает, вернется ли Стерлинг к "Лестеру" и "Реалу"

Рахим Стерлинг и Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не уверен, восстановится ли вингер Рахим Стерлинг к важнейшим матчам против "Лестера" в Премьер-Лиге и "Реала" в Лиге Чемпионов.

Из-за полученной против "Тоттенхэма" в прошлый уикенд травмы задней поверхности бедра Стерлинг пропускает матч против "Вест Хэма" в это воскресенье.

Это будет последний матч для "горожан" перед зимним перерывом, по возвращении с которого они сыграют против "Лестера" и "Реала" — 22 и 26 февраля, соответственно.

Существуют опасения, что Рахим может провести в лазарете четыре недели, и в таком случае ему пришлось бы пропустить оба этих важнейших матча, однако Гвардиола не хочет давать какие-либо прогнозы.

"Это проблема для нас. Но также у нас была проблема с Илкаем Гюндоганом, когда он выбыл на шесть месяцев в первый год, и с Эмериком Лапортом, когда он пропустил четыре-пять месяцев в этом сезоне".

"Это всегда становится проблемой, но что поделать. К сожалению, такие вещи случаются по ходу сезона. Время покажет. Конечно, ему потребуются недели, но что касается "Лестера" и "Реала", нам еще предстоит посмотреть", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.


Метки Манчестер Сити, Стерлинг, травмы

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 08.02.2020 13:03 # vyrentz
    Про Сане уже все и забыли, хотя, как по мне Сане > Стерлядь

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  2. superglor 08.02.2020 12:50 # superglor
    Как он может вернуться если он никогда не выступал за Лестер и Реал?

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  3. mancunia-planet 08.02.2020 12:16 # mancunia-planet
    Против РМ надо выходить, с лисами не обязательно

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