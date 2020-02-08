FA завершила расследование насчет взлома "Ливерпулем" скаутской системы "Сити"

FA завершила свое расследование по поводу взлома "Ливерпулем" скаутской системы "Манчестер Сити".

Напомним, в сентябре 2019 стало известно, что "красные" заплатили "Сити" 1 миллион фунтов в качестве компенсации за взлом скаутской системы "горожан" Scout 7.



Несмотря на то, что два клуба уладили конфликт полюбовно, этот инцидент заинтересовал Премьер-Лигу и Ассоциацию, которые открыли свои расследования.



Издание The Times называет это "крупнейшим инцидентом неподобающего поведения одного клуба высшего дивизиона по отношению к другому в истории Премьер-Лиги".



Спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс и двое его скаутов, в прошлом поработавших в "Сити", в течение восьми месяцев в период с 2012 по 2013 год заходили в систему Scout 7 под учетными записями "горожан".



Однако на текущей неделе сперва глава Премьер-Лиги Ричардс Мастерс объявил об окончании расследования своей организации, а накануне и FA сообщила, что их расследование тоже завершено "в силу ряда факторов, включая давность инцидента и согласованную компенсацию".