FA завершила расследование насчет взлома "Ливерпулем" скаутской системы "Сити"

Ливерпуль — Манчестер Сити FA завершила свое расследование по поводу взлома "Ливерпулем" скаутской системы "Манчестер Сити".

Напомним, в сентябре 2019 стало известно, что "красные" заплатили "Сити" 1 миллион фунтов в качестве компенсации за взлом скаутской системы "горожан" Scout 7.

Несмотря на то, что два клуба уладили конфликт полюбовно, этот инцидент заинтересовал Премьер-Лигу и Ассоциацию, которые открыли свои расследования.

Издание The Times называет это "крупнейшим инцидентом неподобающего поведения одного клуба высшего дивизиона по отношению к другому в истории Премьер-Лиги".

Спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс и двое его скаутов, в прошлом поработавших в "Сити", в течение восьми месяцев в период с 2012 по 2013 год заходили в систему Scout 7 под учетными записями "горожан".

Однако на текущей неделе сперва глава Премьер-Лиги Ричардс Мастерс объявил об окончании расследования своей организации, а накануне и FA сообщила, что их расследование тоже завершено "в силу ряда факторов, включая давность инцидента и согласованную компенсацию".


Метки FA, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. dautov 08.02.2020 13:19 # dautov
    А какое максимальное наказание может понести клуб кто в курсе?

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  2. gerrard08 08.02.2020 12:51 # gerrard08
    Своим пенисом взломали вагину королев и остались безнаказанными)

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  3. liverbro 08.02.2020 12:00 # liverbro
    Ну так взлом делали бывшие сотрудники мс,че вы тут срач развели?пздц тут бомбануло у всех)

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  4. ganinilyha 08.02.2020 11:35 # ganinilyha
    Лишить 30 очков, а лучше отправить в шип

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  5. pistolero-lfc 08.02.2020 11:26 # pistolero-lfc
    Сити должны быть благодарны за взлом!
    Иначе все эти Лалланы, Ламберты, Борини, Аллены, Балотелли и прочий мусор достался бы им, а не Ливерпулю!

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  6. panika 08.02.2020 11:20 # panika
    Промышленный шпионаж, епта! Разведка работает

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  7. beatles-red 08.02.2020 11:07 # beatles-red
    Они даже свою систему защитить не могут, не то что чемпионство.

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  8. alexomck 08.02.2020 11:06 # alexomck
    у Клоппа в крови нечестная игра.

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  9. funkyfresh 08.02.2020 11:03 # funkyfresh
    Портовые шлюхи, что ещё было от такого отребья ожидать.

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