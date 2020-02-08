FA завершила расследование насчет взлома "Ливерпулем" скаутской системы "Сити"
FA завершила свое расследование по поводу взлома "Ливерпулем" скаутской системы "Манчестер Сити".
Напомним, в сентябре 2019 стало известно, что "красные" заплатили "Сити" 1 миллион фунтов в качестве компенсации за взлом скаутской системы "горожан" Scout 7.
Несмотря на то, что два клуба уладили конфликт полюбовно, этот инцидент заинтересовал Премьер-Лигу и Ассоциацию, которые открыли свои расследования.
Издание The Times называет это "крупнейшим инцидентом неподобающего поведения одного клуба высшего дивизиона по отношению к другому в истории Премьер-Лиги".
Спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс и двое его скаутов, в прошлом поработавших в "Сити", в течение восьми месяцев в период с 2012 по 2013 год заходили в систему Scout 7 под учетными записями "горожан".
Однако на текущей неделе сперва глава Премьер-Лиги Ричардс Мастерс объявил об окончании расследования своей организации, а накануне и FA сообщила, что их расследование тоже завершено "в силу ряда факторов, включая давность инцидента и согласованную компенсацию".
08.02.2020 11:00
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Последние комментарии:
А какое максимальное наказание может понести клуб кто в курсе?
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Своим пенисом взломали вагину королев и остались безнаказанными)
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Ну так взлом делали бывшие сотрудники мс,че вы тут срач развели?пздц тут бомбануло у всех)
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Лишить 30 очков, а лучше отправить в шип
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Сити должны быть благодарны за взлом!
Иначе все эти Лалланы, Ламберты, Борини, Аллены, Балотелли и прочий мусор достался бы им, а не Ливерпулю!
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Промышленный шпионаж, епта! Разведка работает
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Они даже свою систему защитить не могут, не то что чемпионство.
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у Клоппа в крови нечестная игра.
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Портовые шлюхи, что ещё было от такого отребья ожидать.
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