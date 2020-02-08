Роуз пожаловался на несправедливое отношение к нему Моуриньо

Защитник Данни Роуз пожаловался на несправедливое отношение со стороны главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо.

Как известно, вторую половину этого сезона 29-летний Роуз проводит в аренде в "Ньюкасле", куда он отправился вынужденно.



После назначения Моуриньо 20 ноября Роуз сыграл лишь пять матчей за "шпор", почувствовав, что Жозе не верит в него.



"Я не чувствую, что мне был дан такой же шанс, как и любому другому в линии обороны. Я хотел играть за него".



"Спустя месяц (после прихода Моуриньо) я знал, что уже не буду играть. Было сложно выходить тренироваться, зная, что я все равно не буду играть".



"Мы не сработались, но я полон уважению к нему и к тому, что он делает в клубе. Он принял нас в 12 очках позади "Челси", а теперь мы отстаем только на четыре".



"Я должен быть честен. Я подумал, что мне нужно найти возможность продолжать играть", — сообщил Роуз BBC.