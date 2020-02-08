Роуз пожаловался на несправедливое отношение к нему Моуриньо

Данни Роуз Защитник Данни Роуз пожаловался на несправедливое отношение со стороны главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо.

Как известно, вторую половину этого сезона 29-летний Роуз проводит в аренде в "Ньюкасле", куда он отправился вынужденно.

После назначения Моуриньо 20 ноября Роуз сыграл лишь пять матчей за "шпор", почувствовав, что Жозе не верит в него.

"Я не чувствую, что мне был дан такой же шанс, как и любому другому в линии обороны. Я хотел играть за него".

"Спустя месяц (после прихода Моуриньо) я знал, что уже не буду играть. Было сложно выходить тренироваться, зная, что я все равно не буду играть".

"Мы не сработались, но я полон уважению к нему и к тому, что он делает в клубе. Он принял нас в 12 очках позади "Челси", а теперь мы отстаем только на четыре".

"Я должен быть честен. Я подумал, что мне нужно найти возможность продолжать играть", — сообщил Роуз BBC.


Метки Моуриньо, Ньюкасл, Роуз, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2020 09:00

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  1. alexomck 08.02.2020 09:35 # alexomck
    вовремя этого нытика в аренду слили.

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  2. beatles-red 08.02.2020 09:28 # beatles-red
    Пошли первые жалобы игроков на Моура

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