Спектор: "Уильямс вытеснит Шоу из стартового состава МЮ"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Джонатан Спектор ожидает, что со временем Брандон Уильямс вытеснит Люка Шоу из стартового состава "красных дьяволов".

19-летний Уильямс лишь в этом сезоне дебютировал за "Юнайтед" и к настоящему моменту сыграл только девять матчей за первую команду.



Однако Спектор считает, что у Брандона есть все шансы уже в следующем сезоне утвердиться основным левым защитником "дьяволов", воспользовавшись проблемами Шоу с травмами и формой.



"Он выглядит очень хорошим игроком, но я думаю, он один из тех, кому нужно время в команде и время вне команды".



"Думаю, ты пока что можешь положиться на него на весь сезон — это чересчур для столь молодого игрока".



"Думаю, Люк Шоу возьмет на себя эту роль по наставлению и развитию Брандона Уильямса, несмотря на то, что они являются прямыми конкурентами по позиции".



"Думаю, в конечном счете Брандон вытеснит его из стартового состава, но я не думаю, что это произойдет в нынешнем сезоне. Это может случиться в следующем сезоне. Он очень хорош с момента своего дебюта", — цитирует Спектора Goal.