"Сити" не будет вступать в борьбу с "Юнайтед" за Беллингема

"Манчестер Сити" не планирует конкурировать с "Манчестер Юнайтед" за вундеркинда "Бирмингема" Джуда Беллингема.

16-летнего Беллингема связывали с переходом в "Юнайтед" еще в январе, но слухи о том, что "красные дьяволы" могут предложить 20 миллионов фунтов за Джуда, не подтвердились.



Недавно в прессе также появилась информация, что грядущим летом цена за юного полузащитника может вырасти до 35 млн. фунтов, и в борьбе за Беллингема "Юнайтед" рискует столкнуться с конкуренцией своих соседей из "Сити".



Как сообщает Manchester Evening News, Беллингем действительно находится на радаре у "Юнайтед", однако "горожане" не будут помехой к переезду Джуда на "Олд Траффорд".



"Сити", конечно, следит за всеми лучшими талантами в стране, но считает цену за Беллингема в 35 млн. фунтов неадекватной, а потому предпочтет остаться в стороне.