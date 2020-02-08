"Юнайтед" лидирует в борьбе за Кулибали

"Манчестер Юнайтед" возглавляет список клубов, заинтересованных в центральном защитнике "Наполи" Калиду Кулибали.

По слухам, клуб с "Олд Траффорд" пытался купить Кулибали еще прошлым летом, но, получив отказ на свое внушительное предложение, взамен сделал Харри Магуайра самым дорогим защитником в мире.



Однако "Наполи" настолько неудачно проводит этот сезон, что многие игроки итальянской команды, включая 28-летнего Кулибали, задумались о смене обстановки.



Как сообщает неаполитанская газета Il Mattino, в этом может быть шанс для "красных дьяволов", чтобы заполучить достойного партнера для Магуайра по центру обороны.



Утверждается, что игрок сборной Сенегала может быть доступен для трансфера грядущим летом всего за 64 миллиона фунтов, если "Наполи", сейчас занимающий 10-е место в Серии А, не попадет в еврокубки.



Интерес к Кулибали также приписывают "Арсеналу", "Тоттенхэму" и "Челси", однако в данный момент "Юнайтед" обходит своих конкурентов по Премьер-Лиге.