"Юнайтед" лидирует в борьбе за Кулибали
"Манчестер Юнайтед" возглавляет список клубов, заинтересованных в центральном защитнике "Наполи" Калиду Кулибали.
По слухам, клуб с "Олд Траффорд" пытался купить Кулибали еще прошлым летом, но, получив отказ на свое внушительное предложение, взамен сделал Харри Магуайра самым дорогим защитником в мире.
Однако "Наполи" настолько неудачно проводит этот сезон, что многие игроки итальянской команды, включая 28-летнего Кулибали, задумались о смене обстановки.
Как сообщает неаполитанская газета Il Mattino, в этом может быть шанс для "красных дьяволов", чтобы заполучить достойного партнера для Магуайра по центру обороны.
Утверждается, что игрок сборной Сенегала может быть доступен для трансфера грядущим летом всего за 64 миллиона фунтов, если "Наполи", сейчас занимающий 10-е место в Серии А, не попадет в еврокубки.
Интерес к Кулибали также приписывают "Арсеналу", "Тоттенхэму" и "Челси", однако в данный момент "Юнайтед" обходит своих конкурентов по Премьер-Лиге.
08.02.2020 06:00
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Калиду видать пох на свою карьеру
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Коутиньо или #Мбаппе2020 ?
Вот в чем вопрос
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неаполитанская газета... в Челси уйдет, ясен)
пысы: там Мане 100к получает - в 2 раза меньше Салаха и меньше Одои))
в лфк чисто за раба держат, а скорее не такой он и классный игрок, как здесь на фапле принято считать)))
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Бляяя покатило только закрыли окно с трасферами теперь эта сага до лета будет. Миха подвязывай с желтизной.....
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его уже три года покупают все, кому не лень
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новый смоленг
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