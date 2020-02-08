"Юнайтед" подал жалобу на The Sun

Эд Вудворд "Манчестер Юнайтед" подал жалобу в Независимую организацию по стандартам прессы на издание The Sun после атаки фанатов на дом вице-президента клуба Эда Вудворда.

Напомним, 29 января группа радикально настроенных болельщиков "Юнайтед" с файерами и дымовыми шашками явилась к особняку Вудворда, формально совершив уголовное деяние.

Издание The Sun было первым, которое сообщило об этом происшествии, смакуя детали в своих онлайн и печатных версиях.

Однако "красным дьяволам" удалось выяснить, что в The Sun заранее знали о предстоящей атаке, но предпочли не сообщать в компетентные органы, а лишь направили своих журналистов и фотографов на место происшествия.

Теперь Независимая организация по стандартам прессы должна проверить обоснованность выдвинутых "Юнайтед" обвинений, прежде чем принять какие-либо меры к The Sun.


Метки Вудворд, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 08.02.2020 00:05

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  1. van-der-slav 08.02.2020 00:36 # van-der-slav
    все таки должна быть в мире цензура, адекватная, но цензура. либо санкции за желтуху. сан просто дерьмище, а они живут и процветают.

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  2. mancunia-planet 08.02.2020 00:32 # mancunia-planet
    Сан обоссан

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  3. scholes18 08.02.2020 00:29 # scholes18
    та закрыть нахуй эту желтуху ебаную.

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