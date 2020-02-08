"Юнайтед" подал жалобу на The Sun
"Манчестер Юнайтед" подал жалобу в Независимую организацию по стандартам прессы на издание The Sun после атаки фанатов на дом вице-президента клуба Эда Вудворда.
Напомним, 29 января группа радикально настроенных болельщиков "Юнайтед" с файерами и дымовыми шашками явилась к особняку Вудворда, формально совершив уголовное деяние.
Издание The Sun было первым, которое сообщило об этом происшествии, смакуя детали в своих онлайн и печатных версиях.
Однако "красным дьяволам" удалось выяснить, что в The Sun заранее знали о предстоящей атаке, но предпочли не сообщать в компетентные органы, а лишь направили своих журналистов и фотографов на место происшествия.
Теперь Независимая организация по стандартам прессы должна проверить обоснованность выдвинутых "Юнайтед" обвинений, прежде чем принять какие-либо меры к The Sun.
08.02.2020 00:05
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все таки должна быть в мире цензура, адекватная, но цензура. либо санкции за желтуху. сан просто дерьмище, а они живут и процветают.
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Сан обоссан
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та закрыть нахуй эту желтуху ебаную.
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