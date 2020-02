"Юнайтед" подал жалобу на The Sun

"Манчестер Юнайтед" подал жалобу в Независимую организацию по стандартам прессы на издание The Sun после атаки фанатов на дом вице-президента клуба Эда Вудворда.

Напомним, 29 января группа радикально настроенных болельщиков "Юнайтед" с файерами и дымовыми шашками явилась к особняку Вудворда, формально совершив уголовное деяние.



Издание The Sun было первым, которое сообщило об этом происшествии, смакуя детали в своих онлайн и печатных версиях.



Однако "красным дьяволам" удалось выяснить, что в The Sun заранее знали о предстоящей атаке, но предпочли не сообщать в компетентные органы, а лишь направили своих журналистов и фотографов на место происшествия.



Теперь Независимая организация по стандартам прессы должна проверить обоснованность выдвинутых "Юнайтед" обвинений, прежде чем принять какие-либо меры к The Sun.