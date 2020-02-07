Фелиш: "Из всех команд нам досталась самая сложная"

Жоау Фелиш Нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш считает, что "Ливерпуль" — это худший соперник, что только мог достаться его команде при жеребьевке 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Уже 18 марта подопечные Юргена Клоппа отправятся на "Ванда Метрополитано", где 1 июня они выиграли финал Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма".

Сам Фелиш рискует пропустить первую встречу с "Ливерпулем" из-за травмы — дебютный сезон 20-летнего португальца в "Атлетико" складывается неважно. Жоау лишь может пожалеть своих партнеров, которым будет противостоять команда, которая в этом сезоне не знает поражений в Премьер-Лиге.

"Это будет очень тяжелое противостояние. Из всех команд нам, возможно, досталась самая сложная команда".

"Ливерпуль" находится в хорошей форме, превосходной форме, они действующие победители турнира, и нам будет очень сложно, как и в любом матче Лиги Чемпионов".

"Однако против "Ливерпуля", который выступает очень хорошо, будет еще сложнее", — сообщил Фелиш Eleven Sports.


Метки Атлетико, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Фелиш

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2020 23:00

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  1. mancunia-planet 07.02.2020 23:07 # mancunia-planet
    Вазе без шансов

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  2. ganinilyha 07.02.2020 23:03 # ganinilyha
    Не ссыте, пуль уже мыслями с короной, а в лч со старпоной

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