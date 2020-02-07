Анчелотти напоминает Ивоби Венгера

Вингер "Эвертон" Алекс Ивоби заявил, что его новый тренер Карло Анчелотти очень напоминает ему Арсена Венгера, с которым ему довелось поработать в "Арсенале".

Именно при Венгере Ивоби удалось пробиться в первую команду "Арсенала" в 2015 году, однако после ухода Арсена Алекс протянул только один сезон на "Эмирейтс" и прошлым летом был продан в "Эвертон" за 40 миллионов фунтов.



Приход Анчелотти на тренерский мостик "ирисок" вызывает у Ивоби чувство ностальгии. 23-летний нигериец чувствует, что у него есть преимущество в сравнении с партнерами по команде.



"Если подумать об этом, то они почти одинаковые. Они оба очень терпеливы, они не так много говорят, но когда говорят, это очень мудрые слова. Они почти одинаковые".



"Им обоим нравится играть в футбол. Я словно работаю с одним и тем же человеком".



"Это не так, словно я вернулся в "Арсенал" времен Арсена Венгера, но это почти та же философия, поэтому я легко могу ее понять и сразу же адаптироваться к планам тренера", — сообщил Ивоби Liverpool Echo.