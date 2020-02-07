Хау: "Кинг сосредоточен на "Борнмуте"

Главный тренер "Борнмута" Эдди Хау заявил, что нападающий Джошуа Кинг полностью сосредоточен на "вишенках" после несостоявшегося перехода в "Манчестер Юнайтед".

Под занавес зимнего трансферного окна главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер, судорожно подыскивая нападающего, обратился к варианту с 28-летним Кингом, воспитанником академии "красных дьяволов".



Согласно слухам, "Юнайтед" получил отказ на свое первое предложение по Кингу в 20 миллионов фунтов, а с улучшенным так и не вернулся. Однако Хау не видит в этом проблемы и по-прежнему рассчитывает на Джошуа.



"У нас все хорошо. Это были сложные пара дней для него, но это огромный комплимент, когда насчет тебя обращается "Манчестер Юнайтед".



"Он очень сосредоточен на своей роли в этом клубе, и он знает, что мы сражаемся за выживание, так что это не время думать о личных делах, и он знает это".



"Он очень командный игрок, поэтому теперь он сосредоточен на возвращении в форму и надеется сделать свой вклад в наше общее дело".



"Все игроки понимают, как устроен футбол. Окно закрылось, и эти игроки остались здесь. Они очень сосредоточены на команде и нашей ситуации".



"Когда ты находишься в ситуации вроде нашей, нельзя думать об индивидуальных вещах. Каждый должен стремиться в одном направлении на благо команды", — цитирует Хау Sky Sports.