Меленстен сравнил Лингарда с Иньестой
Бывший ассистент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рене Меленстен предупредил "красных дьяволов", что отказ от плеймейкера Джесси Лингарда может стать большой ошибкой.
В данный момент Лингард находится на распутье. Джесси уже больше года не может забить в Премьер-Лиге, в этом сезоне лишь по разу отличившись в Лиге Европе и Кубке Англии.
27-летний Лингард перестал вызываться в сборную Англии и не имеет твердого места в основе "красных дьяволов", а теперь Джесси будет еще сложнее претендовать на игровые минуты из-за появления на "Олд Траффорд" Бруну Фернандеша.
Согласно слухам, "Юнайтед" готов попрощаться со своим воспитанником по окончании этого сезона, однако Меленстен считает, что "дьяволы" рискуют потерять игрока, сопоставимого по таланту с легендой "Барселоны" Иньестой.
"Джесси побывал в аренде в нескольких клубах, а затем вернулся. Кажется, Луи Ван Галь был в то время главным тренером, и он очень хорош в выращивании молодых игроков. Джесси внезапно получил шанс играть за первую команду, как и Маркус Рэшфорд".
"Это та удача, в которой ты нуждаешься, и определенные тренеры могут разглядеть это. Джесси всегда обладал в своей игре теми же атрибутами, что и Иньеста в "Барселоне", — цитирует Меленстена Goal.
07.02.2020 20:00
Просмотров: 889
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
аутист, тренерующий сейчас МЮ не может нормально объяснить Лингарду его взаимодействия с командой(как и всем остальным), но виноват по мнению скамов в этом Лингард.
Справедливо скатывается к состоянию Милана эти дауничи
(ответить)
Так даже на фапле не тролят, Рене. Слишком жестоко.
(ответить)
Ахахааа
(ответить)
хороший кликбейт, посмотрим сколько наберет
(ответить)
Смешно очень смешно
Челу 27 уже как и мне
(ответить)
Шта? Как можно сравнить этот кусок говна и великим футболистом!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий