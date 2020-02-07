Меленстен сравнил Лингарда с Иньестой

Джесси Лингард Бывший ассистент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рене Меленстен предупредил "красных дьяволов", что отказ от плеймейкера Джесси Лингарда может стать большой ошибкой.

В данный момент Лингард находится на распутье. Джесси уже больше года не может забить в Премьер-Лиге, в этом сезоне лишь по разу отличившись в Лиге Европе и Кубке Англии.

27-летний Лингард перестал вызываться в сборную Англии и не имеет твердого места в основе "красных дьяволов", а теперь Джесси будет еще сложнее претендовать на игровые минуты из-за появления на "Олд Траффорд" Бруну Фернандеша.

Согласно слухам, "Юнайтед" готов попрощаться со своим воспитанником по окончании этого сезона, однако Меленстен считает, что "дьяволы" рискуют потерять игрока, сопоставимого по таланту с легендой "Барселоны" Иньестой.

"Джесси побывал в аренде в нескольких клубах, а затем вернулся. Кажется, Луи Ван Галь был в то время главным тренером, и он очень хорош в выращивании молодых игроков. Джесси внезапно получил шанс играть за первую команду, как и Маркус Рэшфорд".

"Это та удача, в которой ты нуждаешься, и определенные тренеры могут разглядеть это. Джесси всегда обладал в своей игре теми же атрибутами, что и Иньеста в "Барселоне", — цитирует Меленстена Goal.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед, Меленстен

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 889

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. nir-vana 07.02.2020 20:50 # nir-vana
    аутист, тренерующий сейчас МЮ не может нормально объяснить Лингарду его взаимодействия с командой(как и всем остальным), но виноват по мнению скамов в этом Лингард.
    Справедливо скатывается к состоянию Милана эти дауничи

    (ответить)

  2. manchester-united 07.02.2020 20:32 # manchester-united
    Так даже на фапле не тролят, Рене. Слишком жестоко.

    (ответить)

  3. mancunia-planet 07.02.2020 20:31 # mancunia-planet
    Ахахааа

    (ответить)

  4. red-devil-4ever 07.02.2020 20:31 # red-devil-4ever
    хороший кликбейт, посмотрим сколько наберет

    (ответить)

  5. xah 07.02.2020 20:11 # xah
    Смешно очень смешно

    Челу 27 уже как и мне

    (ответить)

  6. liverpool1892est 07.02.2020 20:06 # liverpool1892est
    Шта? Как можно сравнить этот кусок говна и великим футболистом!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: