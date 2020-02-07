Меленстен сравнил Лингарда с Иньестой

Бывший ассистент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рене Меленстен предупредил "красных дьяволов", что отказ от плеймейкера Джесси Лингарда может стать большой ошибкой.

В данный момент Лингард находится на распутье. Джесси уже больше года не может забить в Премьер-Лиге, в этом сезоне лишь по разу отличившись в Лиге Европе и Кубке Англии.



27-летний Лингард перестал вызываться в сборную Англии и не имеет твердого места в основе "красных дьяволов", а теперь Джесси будет еще сложнее претендовать на игровые минуты из-за появления на "Олд Траффорд" Бруну Фернандеша.



Согласно слухам, "Юнайтед" готов попрощаться со своим воспитанником по окончании этого сезона, однако Меленстен считает, что "дьяволы" рискуют потерять игрока, сопоставимого по таланту с легендой "Барселоны" Иньестой.



"Джесси побывал в аренде в нескольких клубах, а затем вернулся. Кажется, Луи Ван Галь был в то время главным тренером, и он очень хорош в выращивании молодых игроков. Джесси внезапно получил шанс играть за первую команду, как и Маркус Рэшфорд".



"Это та удача, в которой ты нуждаешься, и определенные тренеры могут разглядеть это. Джесси всегда обладал в своей игре теми же атрибутами, что и Иньеста в "Барселоне", — цитирует Меленстена Goal.