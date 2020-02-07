Минамино благодарен Кейта и Мане за помощь в адаптации

Вингер Такуми Минамино рассказал, что его адаптация в "Ливерпуле" проходит проще благодаря Наби Кейта и Садио Мане.

После своего перехода из австрийского "Ред Булл" за 7.25 млн. фунтов в январе Минамино сыграл уже пять матчей за мерсисайдский клуб во всех соревнованиях.



Такуми все еще осваивается на новом месте и усиленно изучает английский. В этом ему помогают Кейта и Мане, которые сами поиграли в Зальцбурге и разговаривают по-немецки. Всех троих главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп специально посадил вместе в раздевалке.



"Я чувствую себя частью команды, но поскольку мой английский пока недостаточно хорош, их помощь очень важна для меня".



"Они помогают мне по случаю, и в первые дни они научили меня установленным в команде правилам — например, во сколько начинаются командные собрания и как команда функционирует на ежедневной основе".



"В данный момент я много общаюсь с игроками, которые могут говорить по-немецки", — сообщил Минамино официальному веб-сайту "красных".