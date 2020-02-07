Игроки "Ливерпуля" разделят бонус в 4 млн. фунтов после завоевания титула

Игроки первой команды "Ливерпуля" разделят бонус в 4 миллиона фунтов, если доведут начатое до конца и завоюют титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

В данный момент "красные" уверенно движутся к своему первому за последние 30 лет чемпионству, имея 22 очка преимущества во главе таблицы после 25 матчей.



Из 13 заключительных матчей подопечным Юргена Клоппа будет достаточно шести побед, чтобы гарантировать себе титул Премьер-Лиги. Это может случиться уже в следующем месяце.



Все игроки "Ливерпуля", которые появлялись на поле в этом сезоне Премьер-Лиги, смогут претендовать на солидный бонусы после оформления чемпионства, сообщает Daily Mail.



В среднем каждый основной игрок "красных" сможет получить около 150 тыс. фунтов — сверх стандартных бонусов, которые футболисты зарабатывают с течением сезона.



Внушительный бонус предусмотрен и для Клоппа — сверх его зарплаты в 15 млн. фунтов в год по новому контракту на четыре с половиной года, подписанному в декабре.