"Тоттенхэм" заключил новый контракт с Пэрроттом
"Тоттенхэм" заключил новый контракт до 2023 года с перспективным нападающим Троем Пэрроттом.
Пэрротт, который ворвался в планы главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо благодаря травме конкурента по позиции Харри Кейна, лишь на текущей неделе отметил свое 18-летие, и подарком для Троя на День рождения стала новая сделка.
К настоящему моменту ирландский нападающий сыграл два матча за первую команду "Тоттенхэма", в том числе против "Бернли" в Премьер-Лиге в декабре.
В предыдущие недели интерес к Пэрротту приписывали различным европейским клубам, включая "Баварию", однако Трой сохранил верность "Тоттенхэму", в системе которого он находится с июля 2017.
07.02.2020 15:00
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