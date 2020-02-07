"Тоттенхэм" заключил новый контракт с Пэрроттом

"Тоттенхэм" заключил новый контракт до 2023 года с перспективным нападающим Троем Пэрроттом.

Пэрротт, который ворвался в планы главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо благодаря травме конкурента по позиции Харри Кейна, лишь на текущей неделе отметил свое 18-летие, и подарком для Троя на День рождения стала новая сделка.



К настоящему моменту ирландский нападающий сыграл два матча за первую команду "Тоттенхэма", в том числе против "Бернли" в Премьер-Лиге в декабре.



В предыдущие недели интерес к Пэрротту приписывали различным европейским клубам, включая "Баварию", однако Трой сохранил верность "Тоттенхэму", в системе которого он находится с июля 2017.