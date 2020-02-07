Гринвуд отказался от сотрудничества с ведущими агентствами

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд отверг предложения о сотрудничестве от ведущих агентств, которые желали заполучить его в свои клиенты.

18-летний Гринвуд является одним из самых прогрессирующих игроков команды Оле Гуннара Сульшера, хотя это лишь первый полный сезон Мейсона на взрослом уровне.



Воспитанник академии "Юнайтед" наколотил уже 10 мячей за свой клуб во всех соревнованиях, отметив голом и свой дебют за молодежную сборную Англии U-21 в ноябре.



Как сообщает Daily Mail, самые авторитетные агентства страны завалили Гринвуда предложениями о сотрудничестве, однако Мейсон принял решение, что его интересы и дальше будет представлять его отец.



Именно Гринвуд-старший договаривался с "Юнайтед" о первом профессиональном контракте для своего сына в 2018 году. Он же участвовал в согласовании нового трудового договора в октябре, а также заключил сделку с Nike по бутсам для Мейсона.