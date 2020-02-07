Президент "Ливерпуля" призвал фанатов наслаждаться этим "сезоном мечты"

Президент "Ливерпуля" Том Вернер заявил, что фанаты его клуба должны наслаждаться этим "сезоном мечты".

В 25 первых турах этого сезона Премьер-Лиги "красные" лишь раз сыграли вничью, все остальные матчи выиграв, и сейчас имеют 22 очка преимущества над ближайшим преследователем.



"Ливерпуль" имеет все шансы переписать рекорды Премьер-Лиги по количеству очков, побед и забитых голов за сезон, а также покорить знаменитое достижение "Непобедимых" "Арсенала".



По словам Вернера, ему хочется "ущипнуть себя" от того, насколько все хорошо складывается. Том думает, что подобный сезон не повторится в обозримом будущем.



"Для болельщиков это пока что получается сезон мечты, и каждый уикенд мы хвалим нового игрока. Как сказал Юрген, дело еще не сделано, и в концовке сезона мы должны наслаждаться этим еще больше".



"Мы еще ничего не достигли, но в то же время каждый — и не только фанаты "Ливерпуля" — может наслаждаться тем брендом футбола, который мы демонстрируем".



"Я продолжаю говорить каждому смаковать это, эту серию, которую мы развиваем — я не думаю, что кто-либо сможет повторить подобное вскоре. Мы просто наслаждаемся этим опытом и предвкушаем следующий матч".



"Лично для меня большое удовольствие наблюдать за тем, как много талантливых игроков демонстрируют столь высокий уровень каждую неделю. Конкуренция огромна, и ты можешь подумать, что однажды мы устроим себе выходной, но этого не происходит".



"Мне хочется ущипнуть себя. Я просто наслаждаюсь этим каждый уикенд. Эта команда по-настоящему наслаждается игрой в футбол и обладает определенным характером на поле и за его пределами", — цитирует Вернера Sky Sports.