Президент "Ливерпуля" призвал фанатов наслаждаться этим "сезоном мечты"

Том Вернер и Юрген Клопп Президент "Ливерпуля" Том Вернер заявил, что фанаты его клуба должны наслаждаться этим "сезоном мечты".

В 25 первых турах этого сезона Премьер-Лиги "красные" лишь раз сыграли вничью, все остальные матчи выиграв, и сейчас имеют 22 очка преимущества над ближайшим преследователем.

"Ливерпуль" имеет все шансы переписать рекорды Премьер-Лиги по количеству очков, побед и забитых голов за сезон, а также покорить знаменитое достижение "Непобедимых" "Арсенала".

По словам Вернера, ему хочется "ущипнуть себя" от того, насколько все хорошо складывается. Том думает, что подобный сезон не повторится в обозримом будущем.

"Для болельщиков это пока что получается сезон мечты, и каждый уикенд мы хвалим нового игрока. Как сказал Юрген, дело еще не сделано, и в концовке сезона мы должны наслаждаться этим еще больше".

"Мы еще ничего не достигли, но в то же время каждый — и не только фанаты "Ливерпуля" — может наслаждаться тем брендом футбола, который мы демонстрируем".

"Я продолжаю говорить каждому смаковать это, эту серию, которую мы развиваем — я не думаю, что кто-либо сможет повторить подобное вскоре. Мы просто наслаждаемся этим опытом и предвкушаем следующий матч".

"Лично для меня большое удовольствие наблюдать за тем, как много талантливых игроков демонстрируют столь высокий уровень каждую неделю. Конкуренция огромна, и ты можешь подумать, что однажды мы устроим себе выходной, но этого не происходит".

"Мне хочется ущипнуть себя. Я просто наслаждаюсь этим каждый уикенд. Эта команда по-настоящему наслаждается игрой в футбол и обладает определенным характером на поле и за его пределами", — цитирует Вернера Sky Sports.


Метки Вернер, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2020 13:00

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  1. fc-oil 07.02.2020 13:55 # fc-oil
    Рот у Клопатопа не железный

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  2. manutd-20champ 07.02.2020 13:35 # manutd-20champ
    бывает, стечение обстоятельств.
    раз в год как говорят и палка может стрельнуть.

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  3. alexomck 07.02.2020 13:24 # alexomck
    намекает, что следующий раз опять через 30 лет будет.

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  4. j-silver 07.02.2020 13:12 # j-silver
    да, в следующий раз нечто подобное лет через 40 будет, так что наслаждаются пусть по полной

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  5. forester 07.02.2020 13:08 # forester
    ФСГ как охуенная жена, умеет всё, и живёт тобой, помогая во всём, делая тебя лучше. Глейзеры как мерзкая, тупая, эгоистичная шмара, которая тащит тебя на дно, и которую волнует только одно - твои деньги.

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  6. rayclemence 07.02.2020 13:05 # rayclemence
    Ладно, будем!

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