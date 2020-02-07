"Тоттенхэм" планирует попрощаться с Вертонгеном

Ян Вертонген "Тоттенхэм" планирует отпустить защитника Яна Вертонгена в конце сезона безо всякой компенсации.

Вертонген выступает за "шпор" с 2012 года, однако действующий контракт Яна истекает уже через пять месяцев, а речи о новой сделке не идет.

Вертонген был заменен спустя менее чем 10 минут после начала второго тайма матча Кубка Англии против "Саутгемптона" посреди недели и внешне выглядел шокированным.

Решение Жозе Моуриньо поспешно убрать Вертонгена с поля было вызвано тем упадком формы, который Ян переживает в последнее время. Вдобавок с недавних пор главный тренер "Тоттенхэма" смело доверяет Яфету Танганге.

Как утверждает Daily Mail, "Тоттенхэм" позволит Вертонгену уйти свободным агентом в конце сезона. На самом деле 32-летний бельгиец уже может вести переговоры с зарубежными клубами, учитывая истекающий контракт.


Метки Вертонген, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. sellman 07.02.2020 13:58 # sellman
    Один из самых мразотных игроков в АПЛ, просто конченый.
    Благодаря ему Али сейчас идет по пути такой же мразоты.

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  2. j-silver 07.02.2020 13:21 # j-silver
    игрок говно. за его мерзкие выходки на поле его давно надо было выкинуть как собаку на мороз. маур видать помнит его грязную игру потому и погнал его ссаными тряпками. молодец жозей

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  3. fc-zenit 07.02.2020 12:30 # fc-zenit
    Гейклуб аснл подхватит, они любят говно за топами подбирать.

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  4. pistolero-lfc 07.02.2020 12:22 # pistolero-lfc
    на фото лицо человека, потратившего свои лучшие годы в Тоттенхэме

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  5. antiterror 07.02.2020 12:20 # antiterror
    Такие дела.

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