"Тоттенхэм" планирует попрощаться с Вертонгеном
"Тоттенхэм" планирует отпустить защитника Яна Вертонгена в конце сезона безо всякой компенсации.
Вертонген выступает за "шпор" с 2012 года, однако действующий контракт Яна истекает уже через пять месяцев, а речи о новой сделке не идет.
Вертонген был заменен спустя менее чем 10 минут после начала второго тайма матча Кубка Англии против "Саутгемптона" посреди недели и внешне выглядел шокированным.
Решение Жозе Моуриньо поспешно убрать Вертонгена с поля было вызвано тем упадком формы, который Ян переживает в последнее время. Вдобавок с недавних пор главный тренер "Тоттенхэма" смело доверяет Яфету Танганге.
Как утверждает Daily Mail, "Тоттенхэм" позволит Вертонгену уйти свободным агентом в конце сезона. На самом деле 32-летний бельгиец уже может вести переговоры с зарубежными клубами, учитывая истекающий контракт.
07.02.2020 12:00
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Один из самых мразотных игроков в АПЛ, просто конченый.
Благодаря ему Али сейчас идет по пути такой же мразоты.
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игрок говно. за его мерзкие выходки на поле его давно надо было выкинуть как собаку на мороз. маур видать помнит его грязную игру потому и погнал его ссаными тряпками. молодец жозей
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Гейклуб аснл подхватит, они любят говно за топами подбирать.
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на фото лицо человека, потратившего свои лучшие годы в Тоттенхэме
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Такие дела.
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