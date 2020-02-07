"Тоттенхэм" планирует попрощаться с Вертонгеном

"Тоттенхэм" планирует отпустить защитника Яна Вертонгена в конце сезона безо всякой компенсации.

Вертонген выступает за "шпор" с 2012 года, однако действующий контракт Яна истекает уже через пять месяцев, а речи о новой сделке не идет.



Вертонген был заменен спустя менее чем 10 минут после начала второго тайма матча Кубка Англии против "Саутгемптона" посреди недели и внешне выглядел шокированным.



Решение Жозе Моуриньо поспешно убрать Вертонгена с поля было вызвано тем упадком формы, который Ян переживает в последнее время. Вдобавок с недавних пор главный тренер "Тоттенхэма" смело доверяет Яфету Танганге.



Как утверждает Daily Mail, "Тоттенхэм" позволит Вертонгену уйти свободным агентом в конце сезона. На самом деле 32-летний бельгиец уже может вести переговоры с зарубежными клубами, учитывая истекающий контракт.