"Барселона" хочет вернуть Адаму Траоре

Адама Траоре "Барселона" задумывается о возвращении вингера "Вулверхэмптона" Адамы Траоре.

Как известно, Траоре является воспитанником академии "Барселоны". Адама покинул каталонский клуб неокрепшим юношей в 2015 году, отправившись покорять Англию.

Не сумев толком себя проявить в "Астон Вилле" и "Мидлсбро", Траоре блестяще раскрылся у "волков" и в этом сезоне является одним из лучших игроков Премьер-Лиги.

24-летний испанец забил четыре гола и отдал семь результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги, посадив два десятка оппонентов на желтые карточки, что не осталось без внимания со стороны крупнейших клубов Европы.

Своей игрой Траоре привлек внимание даже "Барселоны". Издание Daily Mail может подтвердить, что теперь клуб с "Ноу Камп" хочет вернуть Адаму грядущим летом.

Однако на "Молинью" у Траоре есть контракт до 2023 года, поэтому "волки" могут потребовать огромную компенсацию за свою звезду.


Метки Барселона, Вулверхэмптон, Траоре

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 07.02.2020 11:26 # alexomck
    сколько барсореалы подобных парней просирают, вот там уровень академок, а не ваши санчо эти.

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  2. liverpool1892est 07.02.2020 11:19 # liverpool1892est
    100 млн.фунтов!

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  3. antiterror 07.02.2020 11:14 # antiterror
    Упустили своего воспитанника, теперь локти кусают!

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