"Барселона" хочет вернуть Адаму Траоре

"Барселона" задумывается о возвращении вингера "Вулверхэмптона" Адамы Траоре.

Как известно, Траоре является воспитанником академии "Барселоны". Адама покинул каталонский клуб неокрепшим юношей в 2015 году, отправившись покорять Англию.



Не сумев толком себя проявить в "Астон Вилле" и "Мидлсбро", Траоре блестяще раскрылся у "волков" и в этом сезоне является одним из лучших игроков Премьер-Лиги.



24-летний испанец забил четыре гола и отдал семь результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги, посадив два десятка оппонентов на желтые карточки, что не осталось без внимания со стороны крупнейших клубов Европы.



Своей игрой Траоре привлек внимание даже "Барселоны". Издание Daily Mail может подтвердить, что теперь клуб с "Ноу Камп" хочет вернуть Адаму грядущим летом.



Однако на "Молинью" у Траоре есть контракт до 2023 года, поэтому "волки" могут потребовать огромную компенсацию за свою звезду.