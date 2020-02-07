"Тоттенхэм" увеличит зарплату Танганги в 15 раз

Яфет Танганга "Тоттенхэм" готовит новый контракт для своего защитника Яфета Танганги с увеличенной в 15 раз зарплатой.

В прошлом месяце главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо неожиданно устроил Танганге дебют в Премьер-Лиге, выпустив 20-летнего защитника в стартовом составе на проигранный "Ливерпулю" матч (0:1).

Во всех последующих матчах "Тоттенхэма" Яфет лишь однажды оказался вне стартового состава, утвердившись в качестве полноценного игрока первой команды Моуриньо.

Как сообщает Daily Mail, "Тоттенхэма" начал переговоры с Тангангой о новом контракте еще в конце 2019 года, и тогда внутри клуба было скептическое отношение к Яфету — но сейчас все изменилось.

Сейчас Танганга находится на базовой зарплате в 1 тысячу фунтов в неделю, но благодаря новому контракту сможет увеличить свое жалование до примерно 15 тыс. фунтов каждые семь дней.

За счет бонусов игрок юношеской сборной Англии U-20 сможет получать еще больше — вплоть до 20 тыс. фунтов в неделю, сообщает издание.


Метки контракты, Танганга, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2020 10:00

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  1. chr1s8rown 07.02.2020 11:27 # chr1s8rown
    в му б уже получил контракт с 100к минимум

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  2. liverpool1892est 07.02.2020 11:24 # liverpool1892est
    1 тыс? Безпися и то за ночь больше берет!

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  3. edgarkuznetsov 07.02.2020 11:00 # edgarkuznetsov
    Кажется его игра за сборную не за горами

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  4. tursa 07.02.2020 10:52 # tursa
    бла, ну 1к в неделю это уже капец мало
    с учетом налогов он получает даже меньше чем менеджер по продажам

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  5. vyrentz 07.02.2020 10:31 # vyrentz
    В отличие от других игроков Лиги смог закрыть Мареза в ноль. Просто обоссал алжирца. Сильнее распиаренного Биззаки, скриньте.

    пс весь мир хуеет с зарплат в ПТХ

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  6. bes-ter 07.02.2020 10:27 # bes-ter
    В 350 раз хуже Санчеса)

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  7. uyga 07.02.2020 10:04 # uyga
    игрок очень перспективный, моур топово подтянул его из молодежки

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