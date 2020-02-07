"Тоттенхэм" увеличит зарплату Танганги в 15 раз
"Тоттенхэм" готовит новый контракт для своего защитника Яфета Танганги с увеличенной в 15 раз зарплатой.
В прошлом месяце главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо неожиданно устроил Танганге дебют в Премьер-Лиге, выпустив 20-летнего защитника в стартовом составе на проигранный "Ливерпулю" матч (0:1).
Во всех последующих матчах "Тоттенхэма" Яфет лишь однажды оказался вне стартового состава, утвердившись в качестве полноценного игрока первой команды Моуриньо.
Как сообщает Daily Mail, "Тоттенхэма" начал переговоры с Тангангой о новом контракте еще в конце 2019 года, и тогда внутри клуба было скептическое отношение к Яфету — но сейчас все изменилось.
Сейчас Танганга находится на базовой зарплате в 1 тысячу фунтов в неделю, но благодаря новому контракту сможет увеличить свое жалование до примерно 15 тыс. фунтов каждые семь дней.
За счет бонусов игрок юношеской сборной Англии U-20 сможет получать еще больше — вплоть до 20 тыс. фунтов в неделю, сообщает издание.
07.02.2020 10:00
Просмотров: 1448
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
в му б уже получил контракт с 100к минимум
(ответить)
1 тыс? Безпися и то за ночь больше берет!
(ответить)
Кажется его игра за сборную не за горами
(ответить)
бла, ну 1к в неделю это уже капец мало
с учетом налогов он получает даже меньше чем менеджер по продажам
(ответить)
В отличие от других игроков Лиги смог закрыть Мареза в ноль. Просто обоссал алжирца. Сильнее распиаренного Биззаки, скриньте.
пс весь мир хуеет с зарплат в ПТХ
(ответить)
В 350 раз хуже Санчеса)
(ответить)
игрок очень перспективный, моур топово подтянул его из молодежки
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий