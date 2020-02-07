"Тоттенхэм" увеличит зарплату Танганги в 15 раз

"Тоттенхэм" готовит новый контракт для своего защитника Яфета Танганги с увеличенной в 15 раз зарплатой.

В прошлом месяце главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо неожиданно устроил Танганге дебют в Премьер-Лиге, выпустив 20-летнего защитника в стартовом составе на проигранный "Ливерпулю" матч (0:1).



Во всех последующих матчах "Тоттенхэма" Яфет лишь однажды оказался вне стартового состава, утвердившись в качестве полноценного игрока первой команды Моуриньо.



Как сообщает Daily Mail, "Тоттенхэма" начал переговоры с Тангангой о новом контракте еще в конце 2019 года, и тогда внутри клуба было скептическое отношение к Яфету — но сейчас все изменилось.



Сейчас Танганга находится на базовой зарплате в 1 тысячу фунтов в неделю, но благодаря новому контракту сможет увеличить свое жалование до примерно 15 тыс. фунтов каждые семь дней.



За счет бонусов игрок юношеской сборной Англии U-20 сможет получать еще больше — вплоть до 20 тыс. фунтов в неделю, сообщает издание.