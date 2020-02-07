Лаллана покинет "Ливерпуль" свободным агентом
Полузащитник Адам Лаллана, вероятно, покинет "Ливерпуль" по окончании этого сезона.
Лаллана выступает за мерсисайдский клуб после своего перехода из "Саутгемптона" за 25 миллионов фунтов в июле 2014.
Некогда Адам был важнейшим игроком для главного тренера "красных" Юргена Клоппа, а в феврале 2017 даже заключил новый контракт с зарплатой в 150 тыс. фунтов в неделю.
Однако из-за череды травм Лаллана оказался на обочине планов Клоппа и никак не может восстановить свой прежний статус в команде. В этом сезоне Адам не имеет больших проблем со здоровьем, но отметился лишь тремя выходами в старте в рамках Премьер-Лиги.
Как сообщает Daily Mail, все идет к тому, что Лаллана покинет "Ливерпуль" в конце сезона свободным агентом. За ситуацией вокруг 31-летнего англичанина с большим интересом наблюдают "Арсенал" и "Тоттенхэм", однако выбор Адама в первую очередь будет зависеть от возможности играть регулярно.
07.02.2020 09:00
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Пусть с собой ебаных Шакири,Кейта,Ловрена и Ориги заберет и зарплаьная ведомость команды значительно понизиься
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Слава Богу)
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Отличный игрок, принес огромный объем пользы, во время становления команды тащил все на себе. Жаль, травмы подкачали.
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отлично
минус ебаный инвалид
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Минус 150к в ведомости. Санчо велкам
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