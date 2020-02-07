Лаллана покинет "Ливерпуль" свободным агентом

Полузащитник Адам Лаллана, вероятно, покинет "Ливерпуль" по окончании этого сезона.

Лаллана выступает за мерсисайдский клуб после своего перехода из "Саутгемптона" за 25 миллионов фунтов в июле 2014.



Некогда Адам был важнейшим игроком для главного тренера "красных" Юргена Клоппа, а в феврале 2017 даже заключил новый контракт с зарплатой в 150 тыс. фунтов в неделю.



Однако из-за череды травм Лаллана оказался на обочине планов Клоппа и никак не может восстановить свой прежний статус в команде. В этом сезоне Адам не имеет больших проблем со здоровьем, но отметился лишь тремя выходами в старте в рамках Премьер-Лиги.



Как сообщает Daily Mail, все идет к тому, что Лаллана покинет "Ливерпуль" в конце сезона свободным агентом. За ситуацией вокруг 31-летнего англичанина с большим интересом наблюдают "Арсенал" и "Тоттенхэм", однако выбор Адама в первую очередь будет зависеть от возможности играть регулярно.