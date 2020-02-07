Лаллана покинет "Ливерпуль" свободным агентом

Адам Лаллана Полузащитник Адам Лаллана, вероятно, покинет "Ливерпуль" по окончании этого сезона.

Лаллана выступает за мерсисайдский клуб после своего перехода из "Саутгемптона" за 25 миллионов фунтов в июле 2014.

Некогда Адам был важнейшим игроком для главного тренера "красных" Юргена Клоппа, а в феврале 2017 даже заключил новый контракт с зарплатой в 150 тыс. фунтов в неделю.

Однако из-за череды травм Лаллана оказался на обочине планов Клоппа и никак не может восстановить свой прежний статус в команде. В этом сезоне Адам не имеет больших проблем со здоровьем, но отметился лишь тремя выходами в старте в рамках Премьер-Лиги.

Как сообщает Daily Mail, все идет к тому, что Лаллана покинет "Ливерпуль" в конце сезона свободным агентом. За ситуацией вокруг 31-летнего англичанина с большим интересом наблюдают "Арсенал" и "Тоттенхэм", однако выбор Адама в первую очередь будет зависеть от возможности играть регулярно.


Метки Лаллана, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2020 09:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 07.02.2020 11:28 # liverpool1892est
    Пусть с собой ебаных Шакири,Кейта,Ловрена и Ориги заберет и зарплаьная ведомость команды значительно понизиься

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  2. palamarciuc 07.02.2020 10:45 # palamarciuc
    Слава Богу)

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  3. vyrentz 07.02.2020 10:29 # vyrentz
    Отличный игрок, принес огромный объем пользы, во время становления команды тащил все на себе. Жаль, травмы подкачали.

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  4. blackdreamer 07.02.2020 09:51 # blackdreamer
    отлично
    минус ебаный инвалид

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  5. ibe 07.02.2020 09:03 # ibe
    Минус 150к в ведомости. Санчо велкам

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