"Юнайтед" больше не интересуется Лаутаро Мартинесом
"Манчестер Юнайтед" потерял интерес к Лаутаро Мартинесу, узнав, в какую сумму "Интер" оценивает своего нападающего.
Несмотря на то, что в январе "красные дьяволы" заполучили Одиона Игало, арендованный у "Шанхай Шеньхуа" 30-летний нигериец рассматривается исключительно как временное решение, и по окончании сезона "Юнайтед" попытается купить забивного нападающего на долгосрочную перспективу.
Проиграв борьбу дортмундской "Боруссии" за Эрлинга Бреута Холанда, теперь клуб с "Олд Траффорд" вынужден заново составлять список своих целей по укреплении позиции форварда.
Одним из имен в этом списке был Мартинес, утверждает The Times. Лаутаро прибыл в "Интер" два года назад из аргентинского "Расинга" и в этом сезоне утвердился одним из лучших нападающих Серии А, сформировав мощную связку с экс-игроком "Юнайтед" Ромелу Лукаку.
По информации издания, "Юнайтед" обратился к своим коллегам из "Интера" и попросил назвать цену за 22-летнего Мартинеса, забившего 16 голов в 27 матчах этого сезона.
В ответ "Интер" сообщил, что оценивает Лаутаро, чей контракт рассчитан" до 2023 года, в 111 миллионов евро (94 млн. фунтов). Для "Юнайтед" это чересчур много.
ESPN добавляет к материалу своих коллег, что в любом случае приоритетным направлением для самого Мартинеса является "Барселона". Лаутаро мечтает стать преемником Луиса Суареса и поиграть со своим легендарным соотечественником Лионелем Месси.
07.02.2020 07:00
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да не нужен, игало норм ля бенчи, а на фланг санчо. + невеша и хименеса. и разьеб будем устраивать
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Сейчас бы за ноунеймов сотку лямов требовать…
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